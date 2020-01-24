ARD (Германия): есть ли в Ливии российские наемники?

Журналистка ARD рассматривает вопрос о присутствии в Ливии представителей ЧВК «Вагнер» (которых она упорно называет наемниками) и приходит к выводу о том, что прямых доказательств нет, но в интересах российского руководства сохранить перемирие в Ливии и «Вагнер» может использоваться для этого.

Конференцию по урегулированию ливийского конфликта считают успешной и в России. Но как насчет российских наемников? То и дело заходит речь о том, что они участвуют в гражданской войне в Ливии. Рассмотрим вопрос подробнее.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно говорил о примерно 2000 российских наемниках, задействованных в армии генерала Халифы Хафтара. По данным представителей международно признанного правительства под руководством премьер-министра Фаиза ас-Сарраджа, в Ливии присутствуют 600-800 российских бойцов из так называемой группы Вагнера.

Российские законы запрещают частные армии

Российское руководство со своей стороны отрицает участие российских наемников в ливийской войне. И не без оснований - российское законодательство запрещает частные армии. Наемничество карается длительными сроками лишения свободы. Поэтому нет ничего удивительного в заявлении, которое недавно сделал Владимир Путин в присутствии канцлера Ангелы Меркель: "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают".

От полезных ископаемых до военной подготовки

Но все это не означает, что в Ливии не могут находиться бойцы группы Вагнера, считают российские эксперты. Ведь "Вагнер" считается частной военной компанией, действующей на свой страх и риск, а также, на чем любят делать акцент, в собственных интересах.

Интересы у нее, судя по всему, широкие: то речь идет о доступе к полезным ископаемым, то о защите стратегически важных объектов инфраструктуры, то о подготовке и обучении военных и боевиков.

Тщательно сопоставленные факты, которые собрали занимающиеся расследованием российские журналисты, свидетельствуют о том, что "подразделения Вагнера" также активно участвуют в боевых действиях. Особенно там, где присутствие регулярных российских войск было бы опасным с точки зрения политики безопасности или расценивалось бы неоднозначно на международном уровне.

Связь с российской разведкой?

Интересно, что в таких случаях бойцы могут использовать тяжелое вооружение, объясняет журналист Денис Коротков в телефонном интервью: "При необходимости они получают артиллерийское вооружение, танки, реактивные гранатометы, беспилотные летательные аппараты и минометы".

Это вовсе не та техника, какую могут использовать обычная служба безопасности или частная военная компания. Здесь скорее замешано российское Министерство обороны. И, похоже, группа Вагнера имеет к нему отношение не только в области вооружения. Учебный полигон компании находится на военном полигоне российской военной разведки ГРУ.

Никаких фотодоказательств

Коротков и его коллега Руслан Левиев, глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team, не сомневаются в том, что группа Вагнера была задействована в восточной Украине и в Сирии: "Но в случае с Ливией до сих пор не все ясно. Многие говорят, что эти люди там присутствуют, но мы пока не видели однозначных фото- и видеодоказательств".

Между тем, появились сообщения о бойцах, которые погибли, сражаясь на стороне Хафтара. Новостной портал "Медуза" называет цифру до 35 российских граждан.

Предполагаемый спонсор из окружения Путина

Видеозаписи также свидетельствуют, что предприниматель Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", который якобы финансирует группу Вагнера, год назад присутствовал на встрече между Хафтаром и министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.

Пригожин отрицает свою причастность к "Вагнеру". Согласно официальной версии, он отвечал за кейтеринг на мероприятии. Многие задались вопросом, что за супчик такой готовит российское правительство.

Насколько можно судить, значение имеют нефть, стратегические точки, а также влияние в регионе. То есть многое из того, что составляет интересы "Вагнера", а также интересы российского руководства, которое отныне намерено сделать все для того, чтобы сохранить перемирие в Ливии.

Кристина Нагель (Christina Nagel)