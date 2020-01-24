Британский танк Challenger 2 получил возможности F-35

British Army / YouTube

Сухопутные войска Великобритании в декабре 2019 года испытали одну из модификаций танка Challenger 2 (Streetfighter II) центре боевой подготовки в городских условиях Коупхилл-Даун на военном полигоне в Солсбери (Англия), сообщает Jane's Defence Weekly. Соответствующий ролик выложен на YouTube.

Британский журнал отмечает, что городской танк Streetfighter II получил распределенную по его корпусу систему инфракрасных и электрооптических датчиков IronVision израильской компании Elbit Systems, позволяющую отображать оперативную обстановку вокруг боевой машины на нашлемный дисплей танкиста.

Издание The Drive замечает, что подобные возможности Streetfighter II напоминают способности AN/AAQ-37 Distributed Aperture System (DAS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

В январе издание Defence Blog написало, что российские бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало» оказываются бесполезными против современных западных танков M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2.

В октябре 2019 года врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин заявил, что российский танк Т-72 на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают наличие российских тепловизоров, а не французских.