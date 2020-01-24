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Голландский подводный флот стирает гендерное различие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Принимать женщин на службу на подводных лодках официально разрешило военно-морским силам страны правительство Нидерландов.

Об этом сообщается в заявлении правительства, пишет Регнум.

Решение было принято по результатам эксперимента, продолжавшегося в течение года. В его рамках несколько женщин проходили службу на подлодке, заменяя одного из членов экипажа.

В ходе эксперимента все члены экипажа подлодки были в равных условиях, не было раздельных помещений или кают, поменялись лишь правила поведения. Это было сделано, исходя из опыта Канады и Австралии, при проведении которых было установлено, что разделение жилых помещений или санузлов негативно сказывается на интеграции женщин в экипаж.

До этого служить на подводных лодках в Нидерландах дозволялось только мужчинам. Подводный флот являлся последним подразделением вооружённых сил страны, куда женщины не допускались для прохождения службы. Важным условием для смешанных экипажей являлось наличие отдельных кают и санузлов, а ни одна из существующих в Нидерландах подлодок не была оборудована подобным образом. Теперь, в результате эксперимента, это препятствие было обойдено.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Канада
Нидерланды
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