Национальное радио Китая (Китай): эксперт оценил испытания российского ЗРК С-500

Есть мнение, что система С-500 изменит противоракетное соотношение сил между Россией и НАТО. Но военный эксперт Шао Юнлин считает иначе. В чем отличие новых ЗРК С-500 от действующих систем С-400? И смогут ли они в будущем полностью их заменить? На эти и другие вопросы Шао Юнлин дал развернутый ответ.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко недавно заявил, что предварительные испытания системы российской противоракетной обороны нового поколения С-500 начнутся уже в нынешнем году, а первую партию комплексов планируется поставить к 2025 году.

Какие новые возможности можно выделить у С-500 по сравнению с действующей российской системой С-400? Сможет ли эта система полностью заменить С-400 в будущем? На эти и другие вопросы подробно ответил военный эксперт Шао Юнлин.

Сообщается, что система С-500 под кодовым названием "Прометей" способна обнаруживать и одновременно поражать десять баллистических целей со скоростью семь километров в секунду, а также уничтожать боевые компоненты сверхзвуковых ракет. Военный наблюдатель Шао Юнлин говорит, что в отличие от системы С-400, которая в основном отвечает за противовоздушную оборону средней и большой дальности, позиционирование С-500 - тактическое противоракетное, и с учетом противовоздушной обороны дальнего радиуса действия боеспособность новой системы, очевидно, будет превышать С-400.

Шао Юнлин: "Среди основных задач С-500 будет использование тактики противоракетной обороны: перехват баллистических ракет тактического назначения, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников и других целей на расстоянии до 3500 километров. В дополнение к этим основным задачам данный ЗРК также сможет осуществлять противоракетную оборону на большой дальности, а также поражать самолеты, беспилотники и другие цели. Например, он может использоваться для поражения самолетов ракетой ПВО дальнего радиуса действия 40Н6М. Эта ракета может перехватывать ракеты самолетов на расстоянии до 480 километров. Она также может перехватывать другие ракеты на расстоянии до 30 километров. В арсенале системы ПВО также есть другая ракета - 77Н6-Н. Эта противоракета предназначена для перехвата ракет за пределами атмосферы на расстоянии до 165 километров, что несколько похоже на американский противоракетный комплекс THAAD. Противоракета способна на перехват как за пределами, так и в пределах атмосферного слоя. Кроме того, С-500 также оснащен противоракетой 77Н6-Н1, которая имеет небольшую ядерную боеголовку и используется для поражения низкоорбитальных спутников".

Военный обозреватель Шао Юнлин считает, что в будущем российская сеть противовоздушной и противоракетной обороны будет состоять из систем С-500, С-400, С-350 и других систем ПВО и ПРО различного типа, которые будут иметь более простую структуру и более четкое разделение боевых функций.

Шао Юнлин: "Мы можем убедиться, что системы С-500, С-400 и С-350 в будущем образуют новую сеть противовоздушной обороны России.

С-500 может осуществлять такие боевые задачи, как ПВО большой дальности, поражать и перехватывать нестратегические ракетные цели, перехватывать космические и гиперзвуковые цели. Помимо этого к его ключевым задачам относится перехват нестратегических противоракетных и противокосмических целей и перехват гиперзвуковых целей, которые сейчас особенно актуальны.

Комплекс С-400 оснащен зенитными управляемыми ракетами ПВО средней и большой дальности, и его способность поражать цели средней и большой дальности является основной. Исходя из этого, он также может осуществлять ПВО малого радиуса действия, ПВО дальнего радиуса действия и выступать в качестве тактического противоракетного комплекса.

С-350 тоже в последнее время привлекает много внимания. На самом деле это система ПВО малой и средней дальности. По сравнению с предыдущими системами противовоздушной обороны характерная черта С-350 - сбалансированное распределение между средней и малой дальностью, эти две функции не имеют различия по принципу "главное и второстепенное", а потому могут гармонично сочетаться".

Таким образом, можем обратить внимание, что будущая сеть противовоздушной обороны России будет еще более лаконичной. Сейчас для каждой боевой задачи и области действия существует несколько типов оборудования, что выглядит довольно запутанно, а также создает много проблем с точки зрения безопасности. В будущем станет возможным, чтобы эти три вида систем смогли поддерживать всю российскую систему противовоздушной и космической обороны, поэтому боевые функции ее подразделений будут еще более четкими и лаконичными.

Некоторые отмечают, что когда С-500 будет введен в эксплуатацию, эта система изменит противоракетное соотношение сил между Россией и НАТО. Шао Юнлин провел анализ и выяснил, что сперва Россия разместит лишь ограниченное число ЗРК С-500, и еще неизвестно, сможет ли данный комплекс обладать такой мощной устрашающей силой.

Шао Юнлин: "Я полагаю, что С-500 определенно должен будет находиться вдали от границ. Москва может стать первым местом базирования, поскольку это система ПВО большой дальности. Она не будет иметь никакого смысла, если поставить ее на передовую. Кроме того, с текущей точки зрения, процесс разработки ЗРК С-500 на самом деле проходит не очень гладко, поэтому, даже если он будет введен в эксплуатацию в будущем, число таких комплексов будет сравнительно небольшим. Поэтому, если говорит о том, где располагать комплексы, то приоритет будет дан особо важным местам.

Является ли новая система С-500 настолько мощной, что сможет обнаруживать самолеты-невидимки? Я считаю, что пока мы не можем сделать соответствующих выводов. Сначала надо взглянуть на результаты будущих испытаний и посмотреть на образцы ЗРК из последующих официальных релизов. Но в целом, я полагаю, что обнаружение самолета-невидимки не является простой задачей, и с помощью лишь одного-двух образцов нового оборудования изменить стратегическую ситуацию и соотношение сил тоже довольно сложно. За этим стоит комплексная мощь государства, а не прорыв в разработках какого-либо оружия".

Чжу Цзян (朱江)