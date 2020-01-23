Телескоп Spitzer прекращает работу из-за запуска James Webb

Миссии аппаратов будут схожими

ТАСС, 22 января. Решение прекратить работу орбитального инфракрасного телескопа Spitzer, одной из четырех "великих обсерваторий" NASA, связано со скорым запуском аппарата James Webb, который будет исполнять схожие функции. Об этом сообщили участники миссии на брифинге, проходившем в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

"Изначально мы планировали, что телескоп Spitzer завершит свою работу примерно в тот же момент, когда на орбиту будет выведена обсерватория James Webb, способная исполнять схожие задачи. Из-за всех задержек, связанных с его постройкой, нам пришлось продлить работу Spitzer. Через год James Webb будет запущен, и в дальнейшей работе Spitzer теперь нет необходимости", - сказал Пол Герц глава Астрофизического департамента NASA.

Как отметил ученый, отвечая на вопросы журналистов, NASA готовит запуск еще одной "большой" инфракрасной обсерватории, телескоп WFIRST. Он будет обладать рекордно широким полем зрения и очень высокой чувствительностью, что позволит ему компенсировать все пробелы, которые возникнут в научной программе NASA после выключения Spitzer.

Это знаменательно событие, по словам другого специалиста NASA, Джозефа Ханта, руководителя проекта Spitzer, состоится через неделю, 29 января. В этот день телескоп передаст последние научные данные, после чего исполнит серию команд, которые переведут космический аппарат в спящий режим. В последний раз Spitzer свяжется с Землей в предпоследний день января.

Данное решение, как добавил Герц, связано не только с запуском двух новых обсерваторий, но и тем, что работой Spitzer все тяжелее управлять. Дело в том, что данный телескоп вращается вокруг Солнца по необычной орбите, почти идеально повторяющей траекторию движения Земли. Обсерватория NASA движется несколько медленнее, чем наша планета, из-за чего она постепенно "отстает" от нее.

В результате этого ей становится все тяжелее удерживать положение, в котором она могла бы одновременно передавать данные на Землю, заряжать аккумуляторы и при этом не "слепнуть" от света Солнца. Пока это не сильно мешает ее работе, однако в ближайшие месяцы, по словам Ханта, жизнь Spitzer резко усложнится. По этой причине он не считает, что в будущем NASA сможет расконсервировать обсерваторию, даже если уникальные системы связи с ней не будут уничтожены после прекращения работы проекта.

Последняя "великая обсерватория" NASA

Инфракрасный телескоп Spitzer относится к числу так называемых "великих обсерваторий" NASA - дорогих и мощных космических телескопов, запущенных космическим агентством США на рубеже веков для полного покрытия всех типов электромагнитного излучения. Первым из них был Hubble, наблюдающий за космосом в видимой и ультрафиолетовой части спектра, а последней - инфракрасный Spitzer, запущенный в 2003 году.

В отличие от Hubble и Chandra, способных беспрерывно работать в космосе десятилетиями до износа их гироскопов, сроки работы Spitzer были жестко ограничены. Это было связано с тем, что его светочувствительные матрицы охлаждались жидким гелием, чьи запасы подошли к концу в мае 2009 года из-за того, что сжиженный благородный газ легко просачивается через любые материалы.

Результатом этого стало то, что Spitzer частично "ослеп" и потерял способность получать снимки высокого качества в дальней части инфракрасного спектра. Несмотря на это, Spitzer удалось совершить множество интересных открытий и до исчерпания гелия, и даже после этого. В частности, он открыл последнее, самое большое кольцо Сатурна и несколько планет у других звезд, составил карты атмосферы этих миров, изучил несколько новорожденных светил и раскрыл структуру магнитных полей в центре Галактики.