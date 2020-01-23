Переговоры по «Форту Трамп» продолжатся – войска уже готовятся к переброске

Американское Интернет-издание министерства обороны США «Stripes» опубликовало доклад эксперта международного аналитического центра «Друзья Европы» Пола Тейлора о вероятности появления «Форта Трамп» в Польше.

По мнению автора публикации, в 2020 году переговоры между США и Польшей о создании крупной американской военной базы продолжатся, и возможно даже союзники перейдут от слов к делу, но при одном условии, если все затраты возьмет на себя Варшава.

Напомним, 12 июня 2019 г. во время визита президента Польши Анджея Дуды в США была подписана Совместная декларация о сотрудничестве двух стран в области обороны. Согласно ей, в ближайшем будущем (точный график не был представлен) Пентагон обещал увеличить свой ротационный военный контингент в Польше, насчитывающий около 4500 человек, еще примерно на 1000 человек в целях предоставления «дополнительных возможностей для защиты и потенциала сдерживания».

23 сентября прошлого года Варшава и Вашингтон подписали новую декларацию об укреплении военного сотрудничества. Согласно этому документу, штаб-квартира центра боевого обучения, который будут использовать военные США и Польши, разместится в Дравско-Поморске, во Вроцлаве будет расположена авиационная база для погрузки и разгрузки самолетов американских ВВС, в Познани будет располагаться дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. Кроме того, в Повидзе разместят штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил спецназа, который кроме прочего будет использовать еще один объект в Люблинце.

Как указывается в документе, военно-политическое руководство двух стран ведет активный диалог по выбору наиболее подходящего места для боевой группы бронетанковой бригады.

Однако, как считает Пол Тейлор, этим планам в ближайшее время не суждено сбыться. Аналитик отмечает, для сухопутных войск США в Польше ключевой частью соглашения является преобразование штаба командования в Познани – известного как передовой командный элемент – в полноценный дивизионный штаб. По словам эксперта, трансформация произошла еще в октябре 2019, однако заявлений о планах переброски дополнительного американского контингента пока нет.

По мнению автора публикации издания МО США, на данный момент Польша не готова принять дополнительные американские силы. В стране не создана инфраструктура, необходимая для обеспечения достаточного уровня условий проживания и службы иностранного контингента. По словам Пола Тейлора, условия жизни и службы американских военных больше напоминают развертывание в Ираке и Афганистане, чем в Центральной Европе.

В качестве доказательства своих слов аналитик Пол Тейлор приводит пример, когда сержант американских сухопутных войск Шон Джонс, находящийся на ротации в Повидзе, в августе 2019 года пожаловался на суровые условия пребывания.

По словам военнослужащего, с точки зрения жизни и работы, это очень похоже на «преждевременное размещение». «Конечно, мы готовы идти в суровую обстановку и бороться с врагом, тренироваться и другое. Но это ротация, а не развертывание», – заявил Шон Джонс. Сержант американской армии также подчеркнул, что предпочел бы находиться в палатке с кондиционерами в Ираке, чем в польских старых казармах.

Эксперт Пол Тейлор убежден, что размещение дополнительных американских сил возможно лишь после реализации плана по улучшению и созданию объектов инфраструктуры, который должен проходить исключительно за счет Варшавы, а увеличение числа американских войск для Польши не должно восприниматься как должное.

Однако международный эксперт сомневается, что польское правительство адекватно подходит к оценке затрат на размещение дополнительных американских сил, и вряд ли сможет справиться со взятыми на себя экономическими обязательствами.

Пол Тейлор полагает, что президент Польши Анджей Дуда не учитывает, что для Трампа перемещение американских войск из Германии в Польшу – игра с нулевой суммой.

В Германии США в течение десятилетий потратили миллиарды на строительство инфраструктуры, которая включает школы, больницы, учебные полигоны и взлетно-посадочные полосы, дающие военным доступ не только в Европу, но и на Ближний Восток, Африку.

«Никто не хочет строить все это в Польше. А два миллиарда долларов, которые обещали поляки, даже не хватит на технико-экономическое обоснование. Это было бы чрезвычайно дорого и заняло бы вечность», – уверен военный эксперт.

Таким образом, автор делает вывод, что создание «Форта Трамп» – убыточная и призрачная перспектива, реальным же способом обеспечения безопасности в регионе Пол Тейлор считает закупку Варшавой вооружения и военной техники у США. «Это имеет гораздо больше веса, чем любая гарантия, которую может предоставить НАТО», — заявил эксперт.

Последствия для Беларуси и России

За последний год общая сумма сделок на покупку американского оружия составила более чем 12 млрд долларов. Так, в рамках программы модернизации вооруженных сил страны до 2026 года Польша заключила с США контракт стоимостью 12 млрд по закупке 32 истребителей пятого поколения F-35. Ранее руководство страны подписало соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot и ракетных систем HIMARS.

Нельзя исключать и тот факт, что после проведения учений «Defender Europe – 2020», которые станут своеобразной ширмой для официальной переброски войск, часть американских военнослужащих может остаться на польской территории для создания так называемого «Форта Трамп».

Ряд российских и белорусских экспертов также отмечают, что «Форт Трамп» не более чем акт устрашения. Гораздо большей неприятностью для Беларуси и России может стать дальнейшее наращивание ракетного арсенала Польши, например, путем закупок крылатых ракет воздушного базирования JASSM-ER, с помощью которых польская авиация сможет поражать цели даже в глубине России.

В связи с этим Минск и Москва заранее подготовили ряд адекватных ответных мер на дальнейшее усиление военного потенциала НАТО у своих границ. Стоит полагать, что наиболее простыми вариантами может стать создание дополнительных военных объектов на территории Беларуси, а также увеличение оборонного потенциала белорусских Вооруженных Сил, в том числе и за счет льготных поставок новейших образцов российского вооружения. Подтверждением этому может служить появившаяся информация, что первая партия современных истребителей Су-30СМ поставлена в Беларусь по цене 35 млн долларов за единицу, а не 50 млн.

Очевидно, любое дополнительное развертывание контингентов Альянса у границ Беларуси или России будет воспринято как радикальное изменение регионального стратегического баланса, что в итоге может привести к резкой эскалации обстановки.

Владимир Вуячич