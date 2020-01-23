Эксперт усомнился в необходимости дирижаблей для спасения тонущих космонавтов

Идея создать флот дирижаблей для поиска и спасения приводнившегося экипажа космонавтов хорошая, но непонятно, как ее реализовывать и осуществима ли она вообще, заявил газете ВЗГЛЯД бывший космонавт-испытатель, экс-сотрудник РКК «Энергия» Сергей Жуков.

В России предложили создать флот дирижаблей для поиска и спасения космонавтов при аварии при запуске с космодрома Восточный. Отмечается, что дирижабли смогут цеплять приводнившийся модуль пилотируемого корабля "Орел" с экипажем внутри. Ранее в РКК "Энергия" говорили, что в случае аварии при взлете экипаж "Орла" может погибнуть, если приводнится в Тихом океане – у России нет техники, позволяющей его оперативно спасти.

"К большому сожалению, пока ни одного промышленного или коммерческого дирижабля за последние 20 лет на моей памяти нет. Тема спасения с воды как минимум нуждается в исследовании: ветровые нагрузки, динамика, связанная с водой, непонятность технологий балластировки, мягкий или жесткий должен быть корпус и так далее", – говорит Жуков.

На данный момент эксперт придерживается осторожно-оптимистического взгляда по данному вопросу. Также он поделился, что данная история напоминает ему пиар, потому что корабля пока нет, дирижабля тоже, да и степень неопределенности слишком высока.

"Мы знаем, как американцы, у которых опыт посадок на воду существенно больше, используют вертолеты. К месту аварии подходит военный корабль и вертолет поднимает аппарат на судно. И я не понимаю, почему бы нам просто не пойти по этой линии", – рассказывает Жуков.

Эксперт вспоминает другой проект, представленный так же для поиска и спасения космонавтов – скоростные катера. Но эта тема закончилась разговорами, говорит Жуков.

"Если и создавать новую космическую технику, то в остальном нужно иметь хорошо отработанную технологию. Зачем, если нет корабля, делать эти экстравагантные способы доставки", – подытожил Жуков.

Ранее в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева заявили, что готовы возродить для подобных случаев проекты экранопланов.

Татьяна Косолапова