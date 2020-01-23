Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт усомнился в необходимости дирижаблей для спасения тонущих космонавтов

148
0
0
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Идея создать флот дирижаблей для поиска и спасения приводнившегося экипажа космонавтов хорошая, но непонятно, как ее реализовывать и осуществима ли она вообще, заявил газете ВЗГЛЯД бывший космонавт-испытатель, экс-сотрудник РКК «Энергия» Сергей Жуков.

В России предложили создать флот дирижаблей для поиска и спасения космонавтов при аварии при запуске с космодрома Восточный. Отмечается, что дирижабли смогут цеплять приводнившийся модуль пилотируемого корабля "Орел" с экипажем внутри. Ранее в РКК "Энергия" говорили, что в случае аварии при взлете экипаж "Орла" может погибнуть, если приводнится в Тихом океане – у России нет техники, позволяющей его оперативно спасти.

"К большому сожалению, пока ни одного промышленного или коммерческого дирижабля за последние 20 лет на моей памяти нет. Тема спасения с воды как минимум нуждается в исследовании: ветровые нагрузки, динамика, связанная с водой, непонятность технологий балластировки, мягкий или жесткий должен быть корпус и так далее", – говорит Жуков.

На данный момент эксперт придерживается осторожно-оптимистического взгляда по данному вопросу. Также он поделился, что данная история напоминает ему пиар, потому что корабля пока нет, дирижабля тоже, да и степень неопределенности слишком высока.

"Мы знаем, как американцы, у которых опыт посадок на воду существенно больше, используют вертолеты. К месту аварии подходит военный корабль и вертолет поднимает аппарат на судно. И я не понимаю, почему бы нам просто не пойти по этой линии", – рассказывает Жуков.

Эксперт вспоминает другой проект, представленный так же для поиска и спасения космонавтов – скоростные катера. Но эта тема закончилась разговорами, говорит Жуков.

"Если и создавать новую космическую технику, то в остальном нужно иметь хорошо отработанную технологию. Зачем, если нет корабля, делать эти экстравагантные способы доставки", – подытожил Жуков.

Ранее в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева заявили, что готовы возродить для подобных случаев проекты экранопланов.



Татьяна Косолапова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦКБ СПК
Энергия РКК
Проекты
1135 Буревестник
Восточный Космодром
Дирижаблестроение
Экраноплан
Похожие новости
26.11.2019
Роскосмос: следующий шаг для человечества — это Луна
08.07.2019
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
23.01.2013
Кому принадлежит океан?
10.09.2012
«Летучие голландцы» ждут своего часа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный