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Известия.ru

В парке «Патриот» строится филиал Центрального музея ВС

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В парке «Патриот» продолжается строительство филиала Центрального музея Вооруженных сил. В отделении откроют мультимедийную галерею «Дорога памяти», куда войдет более 30 млн изображений фронтовиков. Каждый желающий сможет прислать фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Данные и портреты необходимо загрузить в информационном разделе «Дорога памяти» на сайте Минобороны России. Помимо мультимедийной галереи в музее будут представлены исторические экспонаты времен Великой Отечественной. В филиале выставят личные вещи солдат, предметы обихода и награды, которые хранятся в запасниках Центрального музея.

В парке «Патриот» продолжается строительство филиала Центрального музея Вооруженных сил. В отделении откроют мультимедийную галерею «Дорога памяти», куда войдет более 30 млн изображений фронтовиков. Каждый желающий сможет прислать фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Данные и портреты необходимо загрузить в информационном разделе «Дорога памяти» на сайте Минобороны России. Помимо мультимедийной галереи в музее будут представлены исторические экспонаты времен Великой Отечественной. В филиале выставят личные вещи солдат, предметы обихода и награды, которые хранятся в запасниках Центрального музея.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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