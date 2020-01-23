Систему противоракетной обороны Москвы модернизируют

Возможности системы ПРО, обеспечивающей безопасность российской столицы от воздушных ударов, будут расширены. Эту систему уже модернизируют, причем без каких-либо ограничений в боевом дежурстве ракетных комплексов.

Сергей Грабчук, командир дивизии, входящей в Первую армию ПВО-ПРО особого назначения (именно она прикрывает российскую столицу от атак с неба), сообщил, что успешно ведутся работы по перспективным противоракетам. Идет переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. "Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", - сказал генерал в интервью "Красной звезде".

Противоракета за секунду преодолевает свыше 3 километров, что превышает скорость пули автомата Калашникова более чем в четыре раза

Известно, что безопасность мегаполиса без малого четверть века обеспечивает система второго поколения А-135. По словам Грабчука, она позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности. Что же касается баллистических ракет "третьих стран", то их перехват, как уверяет генерал, никакой сложности для нашей системы ПРО не представляет.

Комдив объяснил, как действует эта оборона. Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для средств ПРО. Весь их боевой цикл не превышает нескольких десятков минут. Цели засекают за тысячи километров от города. При этом "умная" аппаратура непрерывно выделяет настоящие боевые блоки из множества ложных и уточняет траектории их движения. В расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение вражеских объектов.

"Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты. Уничтожение боевых блоков осуществляется противоракетами ближнего перехвата, которые по своим скоростным характеристикам уникальны и не имеют аналогов в мире", - рассказал Грабчук. Он уточнил, что противоракета за секунду преодолевает свыше 3 километров, что превышает скорость пули автомата Калашникова более чем в четыре раза.

Планируется, что модернизированную к 2022 году систему ПРО Москвы оснастят еще более "резвой" противоракетой. По некоторым данным, на нее установили новый двигатель и бортовую радиоэлектронную аппаратуру. Силовая установка обеспечивает противоракете огромную скорость - более 5,5 километра в секунду - и высоту полета. Высокотехнологичная "начинка" гарантирует перехват любых воздушных целей. А еще она выдерживает перегрузки до 200 g, что важно для бесперебойной работы ее бортовой аппаратуры.

Сообщалось и о разработке в в России антиракеты мобильного базирования для дальнего заатмосферного перехвата. Указывался даже индекс изделия - 14Ц033 и его условное название - "Нудоль". По сообщениям СМИ, эта двухступенчатая антиракета может использоваться в качестве основного средства поражения целей в перспективной системе ПРО Москвы А-235.

"Нудоль" сможет поражать не только головные части межконтинентальных баллистических ракет, но и космические аппараты на низких орбитах.

Юрий Гаврилов