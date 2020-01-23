Возможности системы ПРО Москвы раскрыли в Минобороны

Расположенная вокруг Москвы система противоракетной обороны проходит глубокую модернизацию. Входящие в структуру ПРО подразделения обеспечиваются современной элементной базой и цифровыми вычислительными комплексами. Успешно ведется тестирование перспективных противоракет.

Причем обновление системы ПРО второго поколения проходит без снятия подразделений с боевого дежурства. В 2019 году с боевыми расчетами соединения проведено более 600 тренировок по обнаружению пусков и сопровождения баллистических ракет. Проведена проверка свыше 300 космических объектов, из которых более 60 являлись особо важными.

"Управление системой осуществляется программно-реализованным боевым алгоритмом", - заявил "Красной звезде" генерал-майор Сергей Грабчук.

Основой системы является уникальная радиолокационная станция "Дон-2Н". По форме РЛС представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду с шириной у основания более 140 метров, у вершины - 100 метров и высотой более 35 метров. Там расположены активные фазированные антенные модули диаметром 18 метров. При максимальной мощности РЛС выдает сигнал в 250 МВт, способный на расстоянии в тысячи километров обнаружить объект размером в несколько сантиметров.

В качестве примера можно привести результаты прошедшего в феврале 1994 года российско-американского космического эксперимента ODERACS. С борта космического корабля "Шаттл" производился последовательный отстрел трех типов сфер диаметром по 15, 10 и 5 сантиметров. Сферы диаметром 10 и 15 сантиметров были обнаружены всеми РЛС, а шары в пять сантиметров засекли только радары "Дон-2Н".

При атаке Москвы баллистическими ракетами система нападении формирует целеуказания для ПРО.

При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнения их траекторий, в расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков.

Уничтожение боеголовок осуществляется противоракетами ближнего перехвата, которые по своим скоростным характеристикам не имеют аналогов в мире. Скорость полета противоракеты составляет более трех километров в секунду, что превышает скорость пули автомата Калашникова более чем в четыре раза.

"Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты", - отметил военачальник.

Николай Грищенко