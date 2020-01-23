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ТАСС

Французский астронавт Песке может отправиться на МКС летом 2021 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

По словам астронавта, планируется, что он пробудет на станции полгода

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Европейское космическое агентство во второй раз отправит французского астронавта Тома Песке на Международную космическую станцию (МКС). Как заявил в среду сам Песке, это состоится летом 2021 года.

"Вы видите точку вот здесь на графике - Тома Песке. Напротив - дата, которая сейчас находится в районе июня - июля 2021 года", - рассказал французский астронавт, выступая на заседании комитета Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции по иностранным делам, которое было посвящено вопросам космических исследований.

Песке отметил, что пока информация о его полете, по большей части, предварительная. "Все еще может измениться, но пока что запланировано пребывание в течение шести месяцев на станции, старт с мыса Канаверал на сей раз, а не с Байконура с нашими российскими партнерами", - уточнил он.

В качестве потенциальных партнеров, которые могут помочь Европейскому космическому агентству (ЕКА) отправить француза в космос, он назвал американские НАСА и SpaceX. Песке напомнил, что обе компании разрабатывают аппараты для отправки астронавтов на орбиту: многоразовый корабль Starliner компании Boeing по заказу НАСА и Сrew Dragon компании SpaceX. "Есть шанс моей отправки в космос с одним из этих партнеров", - заявил он.

"Может сложиться впечатление, что в мире МКС все идет прекрасно, все красиво, а на самом деле несколько тяжеловато, - заявил Песке, отвечая на вопрос депутата о возможном сворачивании работы станции из-за политической напряженности. - Большое преимущество этих операций в том, что они долгосрочные и, возможно, более долговечные, чем циклы роста и спада напряженности в международных отношениях".

Тома Песке отправился в свою первую миссию на МКС в составе экипажа миссии 50/51 с россиянином Олегом Новицким и американкой Пегги Уитсон на корабле "Союз МС-03" с космодрома "Байконур" в ноябре 2016 года. На Землю француз и россиянин вернулись вместе после 197 дней, проведенных на станции, в июне 2017 года. Песке, десятый по счету астронавт страны, очень популярен во Франции, поскольку ведет большую работу по пропаганде космонавтики, защите окружающей среды. В 2019 году он стал рыцарем ордена за "особые заслуги перед отечеством".

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