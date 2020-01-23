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ТАСС

Буру зонда InSight повторно угрожает "вылет" из грунта Марса

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Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Специалисты миссии уже думают над тем, как обойти новое препятствие

ТАСС, 22 января. Буровая установка марсианской посадочной платформы InSight, которую вернули к работе в конце осени прошлого года, начала подниматься вверх после очередных попыток погрузиться в недра планеты. Об этом пишет официальный Twitter-аккаунт миссии.

"В последние несколько недель мы серьезно продвинулись вперед, однако недавно бур начал снова подниматься и на несколько сантиметров вышел из грунта. Тем не менее, научная команда намерена продолжить свою работу и рассматривает несколько вариантов возобновления бурения", - пишут специалисты.


Новые проблемы в работе бура HP3, по словам представителей NASA, появились после небольшой паузы, которая случилась по инициативе руководства проекта после того, как бур почти полностью вошел грунт и дошел до точки, где у него появились первые серьезные проблемы в октябре прошлого года.

Тогда специалистам NASA и Германского авиационно-космического центра (DLR), главного разработчика буровой установки, пришлось убрать руку-манипулятор, которая поддерживала прибор во время прошлых сессий бурения. Дело в том, что она начала угрожать гибкому шлейфу, который соединяет буровую установку с посадочной платформой.

Сначала этот шаг помог буру двигаться быстрее, однако буквально на следующий день тот частично вылетел из ямки и наклонился под опасным углом. Это заставило специалистов миссии в очередной раз прекратить бурение и задуматься о путях спасения HP3. В конце прошлого года эксперты NASA и DLR решили эту задачу, успешно прижав бур с помощью манипулятора InSight еще раз. Это помогло ему погрузиться на ту же глубину в недра Марса, после чего работу бура вновь остановили.

В начале января эксперты решили продолжать бурение без поддержки со стороны манипулятора зонда. Практически сразу это привело к тому, что бур начал повторно подниматься вверх, а не погружаться в недра планеты. Сейчас специалисты миссии изучают данные по свойствам почвы Марса, которые датчики HP3 собрали за время паузы. Эта информация, как надеются ученые, может помочь понять, как помочь HP3 пробурить Марс на расчетную глубину в пять метров.

Спускаемый модуль InSight, совместный проект NASA, DLR и Национального центра научных исследований Франции, совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года. Его главные задачи - поиски следов марсотрясений и изучение внутренней структуры Красной планеты. Научная работа зонда началась в феврале прошлого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.

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