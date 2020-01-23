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Украина защитится «Берегиней»

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Прес-служба Укроборонпром / YouTube

«Меридиан» (входит в «Укроборонпром») представил первый разведывательный квадрокоптер собственной разработки, получивший название «Берегиня». Соответствующее видео защитного дрона доступно на YouTube.

В подписи к ролику сообщается, что двухкилограммовый беспилотник изготавливается с использованием технологий 3D-печати, а на развертывание комплекса подготовленным оператором потребуется до двух минут.

«Берегиня» способна за три секунды набирать высоту сто метров. Квадрокоптер, созданный по заказу Минобороны Украины, получил цифровую и аналоговую камеры, а также защищенную связь.

В октябре 2019 года Конструкторское бюро (КБ) «Южное» на выставке «Зброя та безпека — 2019» («Оружие и безопасность — 2019») в Киеве представило макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния») воздушного старта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Воздушный старт
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