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Известия.ru

Индия отправит в космос робота-женщину

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Источник изображения: Фото: youtube.com

В Индии представили робота, который отправится в беспилотный космический полет. Об этом в среду, 22 января, пишет India Today.

Разработчики организации космических исследований Индии представили робота с женским лицом и длинными волосами. Он получил имя Виом Митра, что переводится как «друг», «космос» и «божество». Он может выполнять различные задачи, а также владеет двумя языками — хинди и английским. Ожидается, что Виом Митра отправится в космос уже в конце 2020 года, пишет сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал «360», ученые намерены запустить робота в космос в порядке эксперимента. По их словам, Виом Митра попытается симулировать человека и отправит отчет на Землю.

Как отмечает «Газета.ру», посол РФ в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом «Федором», которого отправляли на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле «Союз МС-14» и вернули на Землю 7 сентября. Во время полета под управлением космонавта он выполнил ряд заданий.

В январе 2019 года сообщалось, что Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в 2020 году отправить в космос станцию Aditya-L1. Целью миссии станет исследование Солнца.

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