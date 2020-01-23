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РИА Новости

США хотят привлечь КНР к переговорам c Россией по ядерным вооружениям

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Баллистические ракеты средней дальности DF-17
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине.
Источник изображения: © РИА Новости / Анна Раткогло

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Вашингтон считает необходимым вступление Пекина в трехсторонние переговоры с Москвой по ядерным вооружениям.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.

"Мы считаем, что, учитывая тот факт, что в течение следующих десяти лет ядерные запасы Китая, по оценкам, удвоятся, сейчас самое время провести трехсторонние переговоры", - заявил Вуд, слова которого приводит агентство Рейтер.

По данным агентства, Вуд отметил, что на прошлой неделе Вашингтон обсудил возможность проведения трехсторонних переговоров с представителями России. По его словам, было достигнуто "взаимопонимание". "Мы не можем позволить себе ждать", - подчеркнул Вуд.

"Надеюсь, со временем и под влиянием других стран, помимо США, они (Китай) сядут за стол переговоров. Мы считаем, что Китай должен сделать это в интересах глобальной безопасности", - добавил он.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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