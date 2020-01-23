Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает

Солдаты США, вновь не пропустили через свои блокпосты колонны российских военных патрулей на северо-востоке Сирии на прошлой неделе, об этом пишет ливанская пресса, ссылаясь на курдский новостной портал Rojava. Это уже второй аналогичный случай за короткий промежуток времени. Согласно поступившим ранее сообщениям, совсем недавно американцы уже прибегали к подобным действиям. И это произошло на перекрестке дорог вблизи населенного пункта Таль-Байдар, который расположен в северной части провинции Аль-Хасака, недалеко от города Аль-Камышлы.

Второй инцидент произошел накануне в том же районе вблизи пограничного города Аль-Маликия. С начала нового года вооруженные силы США последовательно предпринимают недружественные шаги (можно сказать агрессивные) в отношении русских и сирийских военных. Американцы практически заблокировали для них движение по шоссе М-4, которое является основной рокадой, идущей вдоль границы с Турцией.

Напряжение в отношениях между сторонами нарастает. Эксперты указывают, что дальнейшее развитие событий в том же ключе может привести к вооруженным столкновениям между военными США и России. Такой исход дела чреват непредсказуемыми последствиями.

Вдобавок ко всему, в среду было распространено сообщение о том, что российские военные развернули систему ПВО С-400 «Триумф» в аэропорту города Камышлы. Эксперты отмечают, что с этой позиции радары российской зенитной ракетной системы будут просматривать все воздушное пространство северной части Сирии, Ирака и большой район на северо-западе Ирана. Об этом сообщает китайская пресса. Согласно публикации в китайских СМИ, эта информация стала доступной после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что российские вооруженные силы отслеживали полет шести американских самолетов пятого поколения F-35 вдоль ирано-иракской границы во время нанесения ракетчиками Корпуса стражей исламской революции удара по военным объектам США, находящимся на территории Ирака. Более того, поступает информация о новых обстрелах реактивными снарядами от РСЗО «Катюша» иракских военных баз, на которых присутствуют солдаты из США.

Учитывая все вышеизложенные события, можно сделать вывод , что напряженность в ближневосточном регионе продолжает нарастать. Вместе с тем, пока не наблюдается какой либо серьезной подготовки Вооруженных сил США и НАТО к масштабным боевым действиям в этом регионе.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО