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Российская газета

В Таганроге отремонтировали дальний "охотник за подлодками" Ту-142МЗ

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Источник изображения: ТАНТК имени Бериева

На авиазаводе в Таганроге завершился плановый ремонт дальнего противолодочного самолета Ту-142МЗ. Машина с бортовым номером 53 приступила к тестовым полетам.

"После прохождения всех необходимых испытаний Ту-142МЗ будет передан морской авиации ВМФ", - сообщает пресс-служба Объединенной авиационной корпорации.

В отличии от предыдущих версий отремонтированный "охотник за подлодками" оснащен более эффективной радиогидроакустической системой и комплексом радиоэлектронного противодействия.

Напомним, что Ту-142 - советский и российский дальний противолодочный самолет. Применяется для дальней океанской разведки, поиска и слежения за субмаринами и авианосными соединениями противника. С 1968 по 1994 год в Таганроге выпущено около 100 самолетов Ту-142 различных модификаций.

Несмотря на почтенный возраст Ту-142 остается грозным оружием. В августе прошлого года пара дальних противолодочных самолетов выполнила рейд над нейтральными водами вдоль северного побережья Алеутских островов и западной окраины Аляски и Канады. В воздухе самолеты морской авиации Тихоокеанского флота провели 13 часов.


Николай Грищенко

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Страны
Канада
Россия
Продукция
Ту-142
Проекты
ТОФ
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