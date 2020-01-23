Хайнань начал подготовку к запуску прототипа шаттла для обитаемой космической станции КНР

Шаттл предназначен для доставки людей и грузов

ХАЙКОУ /Китай/, 22 января. /ТАСС/. Центр космических запусков Вэньчан на востоке южнокитайской провинции Хайнань начал подготовку к испытательному выводу на орбиту прототипа шаттла нового типа, предназначенного для доставки людей и грузов на будущую обитаемую станцию КНР. Об этом сообщило Управление пилотируемых космических программ страны.

Орбитальный челнок-капсула размером 8,8 м в длину весит 21,6 тонны и "отличается безопасностью, надежностью, многофункциональностью", уточнили в космическом ведомстве.

По его данным, из города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая, где производятся необходимые комплектующие и оборудование для космического проекта, в центр запусков на Хайнане для проведения наземных испытаний также доставлен жилой модуль будущей орбитальной лаборатории. Запуск ее сегментов будет осуществлен при помощи мощнейшей в КНР ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", которая начнет готовиться к старту с островного космодрома в первой половине февраля.

Прототип главного модуля станции весом 22,5 тонны достигает 16,6 м в длину и 4,2 м в окружности, он предназначен для работы трех астронавтов. "Это самый крупный из космических объектов, которые когда-либо создавались в нашей стране", - отметили в Управлении пилотируемых космических полетов.

В Вэньчане уже развернулось строительство международного космического городка: как ранее отмечали китайские власти, при использовании национальной космической станции они намерены активно взаимодействовать с другими странами. Площадь объекта превысит 12 кв. км, проект курирует специальное региональное ведомство. Одновременно власти ведут работу по усовершенствованию инфраструктуры ближнего от космодрома населенного пункта, где планируется оптимизировать такие важные социальные сферы, как образование, медицинские услуги, культура и спорт, довести до максимально высокого уровня различные коммерческие услуги жителям.

Создание основной инфраструктуры космодрома Вэньчан завершилось в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно китайской космической программе, он будет использоваться для запуска модулей космической станции КНР и в миссиях по исследованию Луны. В июле 2018 года в интервью ТАСС губернатор Хайнаня Шэнь Сяомин заявил, что власти региона готовы создать на территории провинции профильный российско-китайский центр.