Войти
Военно-промышленный курьер

Пять «Цирконов» и авианосца нет

160
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Эпоха российского супероружия приближается, и это вызывает беспокойство, поскольку системы раннего предупреждения Соединённых Штатов, возможно, не увидят это приближение.

Об этом говорит портал Military.com, акцентируя внимание на  российской гиперзвуковой ракете «Циркон».

Противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» летит настолько низко и быстро, что вполне в состоянии найти брешь в действующих системах противоракетной обороны. Крейсерская высота ракеты - несколько десятков метров над уровнем моря, скорость - 6 Махов. При такой быстроте перед «Цирконом» образуется облако раскаленной плазмы, поглощающее радиоволны и делающее летящую ракету невидимой для корабельных радаров. Но даже если бы они и заметили угрозу, нейтрализовать её не хватит времени.

Противоракетам системы Aegis на вооружении США на перехват требуется 8-10 секунд. За это время «Циркон» успеет переместиться на 20 километров, а американские перехватчики летают недостаточно быстро, чтобы его догнать. Даже если корабль ВМС США с системой Aegis на борту обнаружит российскую ракету на расстоянии 160 километров, на организацию обороны у него останется всего минута.

Переход России на гиперзвуковые технологии, скорее всего, является средством борьбы с американским авианосным флотом. Любой из 15 малых ракетных кораблей «Буян» ВМФ России сможет нести «Цирконы». Для того, чтобы уничтожить авианесущий крейсер США, понадобится от силы пять ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Иджис
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Похожие новости
25.03.2019
Советские "Орланы" попали в рейтинг самых опасных боевых кораблей
04.01.2019
Америка сама загоняет себя в ловушку
12.03.2018
Внуки линкоров. Самые грозные ракетные корабли стран мира
18.01.2017
"Цирконовый" апгрейд
19.10.2016
Страшнее "Калибра"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный