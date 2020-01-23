Пять «Цирконов» и авианосца нет

Эпоха российского супероружия приближается, и это вызывает беспокойство, поскольку системы раннего предупреждения Соединённых Штатов, возможно, не увидят это приближение.

Об этом говорит портал Military.com, акцентируя внимание на российской гиперзвуковой ракете «Циркон».

Противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» летит настолько низко и быстро, что вполне в состоянии найти брешь в действующих системах противоракетной обороны. Крейсерская высота ракеты - несколько десятков метров над уровнем моря, скорость - 6 Махов. При такой быстроте перед «Цирконом» образуется облако раскаленной плазмы, поглощающее радиоволны и делающее летящую ракету невидимой для корабельных радаров. Но даже если бы они и заметили угрозу, нейтрализовать её не хватит времени.

Противоракетам системы Aegis на вооружении США на перехват требуется 8-10 секунд. За это время «Циркон» успеет переместиться на 20 километров, а американские перехватчики летают недостаточно быстро, чтобы его догнать. Даже если корабль ВМС США с системой Aegis на борту обнаружит российскую ракету на расстоянии 160 километров, на организацию обороны у него останется всего минута.

Переход России на гиперзвуковые технологии, скорее всего, является средством борьбы с американским авианосным флотом. Любой из 15 малых ракетных кораблей «Буян» ВМФ России сможет нести «Цирконы». Для того, чтобы уничтожить авианесущий крейсер США, понадобится от силы пять ракет.