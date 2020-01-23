Ядерный зонтик: как модернизируют ПРО Москвы

Эксперт рассказал о модернизации защиты Москвы от ракетного удара

Система противоракетной обороны Москвы проходит глубокую модернизацию, рассказал командир 9-й дивизии ПРО 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения генерал-майор Сергей Грабчук. «Газета.Ru» разбиралась с особенностями улучшения тактико-технических характеристик системы ПРО Москвы А-135.

На рубеже 1960/70-х годов отечественные разработчики систем противоракетной обороны пришли к следующим выводам:

- признать, что при современном и надолго прогнозируемом состоянии научно-технических знаний создание эффективной противоракетной обороны от массированного удара, особенно со средствами преодоления ПРО, нереально;

- учитывая, что решающую роль информации о текущем состоянии ракетно-космической обстановки и ее изменениях в ходе возможного военного конфликта, считать приоритетной разработку информационных компонентов ракетно-космической обороны - систем предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства;

- в области противоракетной обороны сосредоточить усилия на создании средств обороны от ограниченного удара ракет с полным комплексом преодоления ПРО.

Было решено - на данном этапе развития средств ракетно-ядерного нападения более реальной является задача обороны столицы от одиночных случайных, провокационных ударов баллистических ракет, либо от одиночной ограниченной группы баллистических ракет с территории третьих стран или с одиночной, вышедшей из-под контроля, подводной лодки.

В самом конце 1969 года военные согласились с исходными данными на разработку многоканального стрельбового комплекса, имеющего в своем составе два эшелона перехвата - дальний (заатмосферный) и ближний (атмосферный) - и способного решить поставленную задачу по обороне главного объекта с учетом применения в составе атакующей цели перспективных средств преодоления ПРО.

10 июня 1971 года была задана разработка системы, получившей индекс А-135, стрельбового комплекса дальнего перехвата «Амур» и его полигонного варианта «Амур-П».

Сегодня в состав системы ПРО А-135 входят: командно-вычислительный пункт, в котором размещаются вычислительные средства и средства управления системой ПРО; противоракета А-925 первого эшелона перехвата (дальнего перехвата) для перехвата целей в верхних слоях атмосферы и заатмосферном пространстве; дальность - до 600 км; управление - аэродинамические рули (атмосферный участок) и поворотные двигатели блока управления (участок вне атмосферы); противоракета второго эшелона перехвата (ближнего перехвата) - высокоскоростной атмосферный перехватчик 53Т6 или ПРС-1 (ПРС-1М) с газодинамическим управлением; четырехгранный стрельбовый радиолокатор в Софрино «Дон-2Н»; может сопровождать космические объекты диаметром до 5 см на расстоянии 1500 км; ядерные заряды для противоракет; шахтные пусковые установки; на боевом дежурстве стоит не более 100 противоракет.

Шахты противоракет не замаскированы, но защищены от прямого попадания и террористических атак достаточно надежно.

Система А-135 имеет достаточно широкие возможности. Во-первых, максимальная дальность обнаружения баллистических целей - 1200-1500 км; дальность обнаружения космических объектов - 600-1000 км. Кроме того, система может одновременно сопровождать до 100 элементов сложных баллистических целей и одновременно на них наводить несколько десятков противоракет.

Поскольку система создавалась несколько десятилетий назад, то возникла настоятельная необходимость в ее модернизации - требовалось перейти на новую электронно-компонентную базу, перспективные вычислительные средства, новые противоракеты.

Иногда доработки системы А-135 приводили к самым неожиданным результатам. К примеру, элементы новой электронно-компонентной базы значительно меньше по своим массо-габаритным характеристикам устройств предыдущих поколений. В результате в четырехгранном радиолокаторе в Софрино, ранее битком набитом аппаратурой, все больше и больше свободного пространства.

Особо сложные работы были связаны с модернизацией противоракет 53Т6. Как ранее писала «Газета.Ru», испытания новой противоракеты ПРС-1М начались в конце ноября 2017 года.

По словам источника «Газеты.Ru» в ОПК, современная противоракета намного быстрее и смертоноснее предшественницы. Начнем с того, что в целях испытаний подмосковной системы противоракетной обороны А-135 на полигоне Сарышаган в свое время был развернут многоканальный стрельбовый комплекс (МКСК) «Амур-П», который, по сути, представляет собой сокращенный вариант подмосковной системы ПРО А-135.

Комплекс имеет в своем составе пространственно-разнесенные на расстояние до 100 км средства - многофункциональную РЛС (МРЛС) «Дон-2НП» и командно-вычислительный пункт (КВП) 5К80П с вычислительной системой «Эльбрус», стартовые позиции противоракет ближнего перехвата с шахтным базированием, техническую позицию для подготовки ПР и систему передачи данных и связи 5Я67.

«Амур-П» развернут на площадках № 7, 8, 35, 6/52 10-го испытательного полигона ПРО. Непосредственно пуск противоракет осуществляется с площадки №35.

«Дон-2НП» с крупногабаритными фазированными антенными решетками представляет собой одну грань подмосковной МРЛС «Дон-2Н», развернутой близ города Софрино. Она способна решать задачи обнаружения, сопровождения целей и противоракет, передавать команды на противоракеты и принимать от них информацию.

С МКСК «Амур» запускаются противоракеты ближнего перехвата ПРС-1М, выполненные по одноступенчатой схеме с отделяемой управляемой головной ступенью (разработки ОКБ «Новатор»).

Все противоракеты 53Т6 (более 100 единиц) для системы А-135 были изготовлены еще в советские времена. После развала СССР их производство было остановлено. В начале и середине 2000-х годов испытания на полигоне Сарышаган проводились фактически с одной целью - продления сроков эксплуатации противоракет.

Очередное изделие извлекалось из подмосковной шахты, отправлялось на полигон, где и производился его отстрел. По результатам успешных испытаний оформлялся акт, в котором определялась возможность продления сроков эксплуатации ПРС-1М.

Однако до бесконечности этот процесс продолжаться не мог. Рано или поздно закончились бы или противоракеты, или окончательно завершился их срок нахождения на боевом дежурстве.

С 2010 года концерном ВКО «Алмаз-Антей» для начала было возобновлено производство твердотопливных ракетных двигателей для противоракет 53Т6. 20 декабря 2011 года осуществлен первый запуск ПРС-1М с новым двигателем. Затем кооперация соисполнителей концерна приступила к возобновлению серийного производства противоракет в целом.

И 23 ноября 2017 года с площадки №35 взлетело совершенно новое изделие. По внешнему виду это противоракета 53Т6 предыдущей версии, чей корпус выполнен из высокопрочных сталей с использованием намотки из композиционных материалов с коническими зарядами твердого топлива специфической формы и которая имеет отделяемую управляемую боевую часть с газодинамическими рулевыми двигателями.

Теперь же на противоракете установлены новые двигатель, бортовая аппаратура на современной электронно-компонентной базе, конструкционные материалы. Отсюда и совершенно расширенные боевые возможности этого изделия, рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Обновленная противоракета стала развивать еще большую скорость. 53Т6 и в прежние времена летела в несколько раз быстрее пули и набирала за считанные секунды скорость более 3 км/сек, являясь самой скоростной ракетой в мире. В модернизированном же варианте ее скорость приблизилась уже к 4 км/сек.

Значительно возросли располагаемые перегрузки изделия. Если раньше они превышали 200g, то теперь они вплотную подобрались к 300g (для примера - ракета ЗРК С-75 выдерживала всего 8g, ЗУР современных систем «держат», как правило, не больше 30g). И при таких перегрузках бортовая аппаратура противоракеты ПРС-1М сохраняет свою работоспособность.

У нового изделия практически в полтора раза возросла зона поражения по высоте и дальности. Теперь перехват боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника уверенно осуществляется на высоте значительно более 50 км.

Ракета комплектуется ядерной боевой частью мощностью несколько килотонн. В последнее время для ПРС-1 разрабатывалась осколочная боевая часть.

Таким образом, с поступлением новой противоракеты ПРС-1М на оснащение подмосковной системы А-135 эффективность противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района существенно возрастет.

После проведенной модернизации резко возросли точностные характеристики системы, значительно возросла зона обороны, пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в ОПК. В результате возросшей точности наведения противоракеты на цель стала принципиально возможной комплектация изделия 53Т6 обычной осколочно-фугасной боевой частью. А это придает системе А-135 радикально новое качество, в особенности в борьбе с гипотетическими террористическими ракетными атаками.

Одно дело - взрыв над столицей ядерного боеприпаса (пусть даже относительно небольшой мощности) - и совершенно другое - подрыв обычной боевой части, который не влечет за собой столь негативных последствий. Однако на данный момент времени работа по комплектации противоракеты 53Т6 осколочно-боевой частью приостановлена по самым банальным причинам - в результате проблем с финансированием.

Михаил Ходаренок