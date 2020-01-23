Госдума поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе

В России введут проверку на полиграфе для сотрудников Росгвардии. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Благодаря принятию инициативы действующих военнослужащих и сотрудников ведомства обяжут проходить проверку с использованием полиграфа. Такие требования будут распространить на кандидатов, поступающих на службу или на работу в Росгвардию, а также при переходе на вышестоящую должность.

Как объяснил на заседании замглавы комитета Александр Хинштейн, отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме в Росгвардию или для увольнения со службы.

Аналогичные нормы уже действуют в других спецслужбах РФ, в частности, в ФСБ.

По словам Хинштейна, ужесточение требований к кандидатам не только не приведет к снижению набора в Росгвардию, а наоборот, послужит увеличению поступающих на службу, а самое главное - повышению качеству этого отбора.

В пояснительной записке указано, что "предлагаемые меры позволят усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе, коррупционной направленности, а также по выявлению противоправных действий со стороны личного состава Росгвардии, обеспечат совершенствование кадрового отбора, особенно при выдвижении на начальствующие и командные должности".

Татьяна Замахина