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Военное обозрение

Стали известны сроки возвращения в строй флагмана ЧФ крейсера «Москва»

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Источник изображения: Минобороны РФ

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" проекта 1164 "Атлант" будет возвращен в состав Военно-морского флота во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судоремонтной отрасли.

В настоящее время корабль находится на 13-м судоремонтном заводе, где происходит восстановление походной готовности крейсера. Как ранее заявил директор 13-го ССЗ Александр Юрьев, ремонт корабля близок к завершению.

Крейсер "Москва" не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом и модернизацией корабля, первое плавание после завершения первого этапа ремонта состоялось 5 июня 2019 года. Когда работы завершатся полностью, не сообщалось, назывались сроки испытаний корабля в декабре 2019 года. .

В октябре 2018 года стало известно, что в Севастополе начаты работы по восстановлению походной готовности гвардейского ракетного крейсера "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант". При этом подчеркивалось, что стоит задача вернуть кораблю ход, разговоров о модернизации не велось. В то же время в ОСК заявили, что готовы модернизировать крейсер при наличии желания военных и технического проекта. Однако в Северном проектно-конструкторском бюро (СПКБ) сообщили, что у Минобороны нет средств на модернизацию корабля и разработка проекта модернизации начнется, в лучшем случае, после 2020 года.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 г., введен в строй в 1983 году. Водоизмещение – 11380 тонн. Оснащен 16 пусковыми установками ракет "Вулкан", артиллерией, средствами ПВО, торпедными аппаратами и установками для ведения огня глубинными бомбами.

Предыдущий раз крейсер находился в море с сентября 2015 года по январь 2016 года в восточной части Средиземного моря для противовоздушного прикрытия с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

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1164 Атлант
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