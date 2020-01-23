Защитные плёнки для бронирования фар

Оптика относится к самой уязвимой части автомобиля и требует защиты от механических повреждений с помощью нанесения специальных антигравийных покрытий. Бронирование фар плёнкой обеспечивает не только декоративную функцию, но и помогает защитить уязвимые стеклянные и пластиковые поверхности от вылетающих из под колес камешков, дорожной пыли и грязи. Производители предлагают два вида покрытий для тонировки фар из винила и полиуретана.

Преимущества бронирования антигравийной плёнкой

Современные материалы для бронирования фар надежно защищают оптику от появления сколов, трещин и царапин, продлевают срок ее службы. Виниловая плёнка обладает высокой эластичностью, удобна в применении, способна покрывать поверхности любой формы. Покрытие не боится влаги и химического воздействия антигололедных реагентов, не мутнеет и не выгорает под действием ультрафиолета, хорошо держится на стеклянных и пластиковых поверхностях.

Бронирование фар с помощью виниловых и полиуретановых пленок дает следующие преимущества:

повышает параметры прочности и долговечности стекла;

обеспечивает стойкость фар к неблагоприятному внешнему воздействию и механическим повреждениям;

облегчает уход за стеклянными поверхностями;

имеет высокую пропускную способность до 99% солнечного света.

При попадании камня в фару на высокой скорости плёнка обеспечивает равномерное распределение ударной нагрузки по всей поверхности оптики и снижает вероятность ее разрушения. Купить плёнку можно в разных цветовых вариантах. Прозрачные покрытия обладают высокой светопропускной способностью и выполняют только защитную функцию. Для тюнинга автомобиля можно приобрести цветные тонировочные материалы самых разнообразных оттенков. Особенно эффектно смотрится бронирование тонировкой «хамелеон». Эффект достигается за счет нанесения на плёнку слоя металла методом магнетронного напыления.

Особенности нанесения покрытия для бронирования фар

Одним из преимуществ защитной виниловой плёнки считается простота ее нанесения. Тюнинг фар можно легко выполнить своими руками, не обращаясь к услугам специалистов. Для получения хорошего результата работы необходимо тщательно подготовить поверхности, очистить их от влаги, грязи и пыли. После этого следует произвести полировку стекла или пластика мягкой ветошью.

Процесс бронирования происходит в несколько этапов. Из плёнки вырезается заготовка, контуры которой повторяют форму фары и немного выступают за ее края. Тонировочный материал подогревается до состояния эластичности, после чего удаляется защитный слой и плёнка наклеивается на фары. Защитную подложку лучше удалять поэтапно по мере оклеивания поверхностей. Для удаления воздушных пузырьков и плотного прилегания тонировки используется резиновый шпатель.

Для пластиковой оптики можно выбирать покрытия небольшой толщины до 100 микрон. Для защиты стеклянных элементов тонировочные материалы должны быть толщиной не менее 1 мм. Плёнки предлагаются по доступной стоимости с оптимальным соотношением цена-качество. Бронирование фар не влияет на эффективность работы осветительных приборов и придает автомобилю эстетичный вид.