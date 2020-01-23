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Российская газета

Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении

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Источник изображения: wikipedia.org

Выпущенные на Украине 152-мм артиллерийские снаряды для разработанных в СССР пушек "Гиацинт" оказались не только плохого качества, но и опасными для артиллеристов. В момент выстрела снаряд может удариться об орудие и самопроизвольно взорваться.

Причина ЧП, как выяснилось после стрельб на 242-й общевойсковом полигоне, кроется в нарушении технологии изготовления боеприпасов.

"Поскольку снаряд сборный, это делает невозможным стрельбу на рикошет - при попадании в землю снаряд будет разрушаться, также меняется осколочность, момент инерции, что негативно влияет на деривацию и баллистику снаряда", - пишет военный эксперт diana_mihailova.

Оказывается, украинские оружейники при изготовлении снарядов используют другое взрывчатое вещество и несоответствующий металл. Использованием низкоуглеродистой стали, чей химический состав придает материалу высокую ударную вязкость, негативно повлиял на создание осколков после детонации боеприпаса после попадания. При взрыве украинские снаряды дают лишь около 100 осколков, в то время как у советского снаряда ОФ29 - от 1700 до 2000. Проще говоря - советские боеприпасы эффективнее современных украинских в 20 раз.

Кроме того, снаряды снаряжаются взрывчатым веществом производства Павлоградского химического завода, которое оказалось непригодно для длительного хранения и увеличивает со временем свой объем. Однако, подобные снаряды поставляются в украинскую армию и, по словам специалиста, несут угрозу не только при стрельбе, но даже при хранении.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С5 Гиацинт
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