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Российская газета

Ржавые реактивные установки: из чего обстреляли посольство США в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

Посольство США в Багдаде обстреляли из самодельных реактивных установок залпового огня. В Сети появились их фотографии, сделанные на одном из пустырей.

Местные умельцы в неизвестной мастерской, которых много в иракской столице, используя обрезки ржавых труб, различные куски металла, сумели соорудить это подобие РСЗО с пакетом, рассчитанным на применение 8 снарядов.

Затем орудие было тайно доставлено на место ракетной атаки в район Эз-Заафарания и замаскировано обычным старым одеялом.

По всей видимости, задействовано оно было дистанционно, во всяком случае, когда в сторону посольства дали залп, рядом уже никого не было.

Из-за возникшей технической проблемы в сторону так называемой "зеленной зоны" успели улететь лишь три боеприпаса, которые не причинили особого урона объекту атаки.

Бойцы иракских силовых структур обнаружили еще одну аналогичную полностью снаряженную пусковую установку.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, можно предположить, что в качестве оружия нападения были использованы широко распространенные на Ближнем Востоке снаряды, созданные для китайской буксируемой 107-мм установки Тип 63:

"Они достаточно компактны, длина не более 840 мм, а масса около 18 кг. При этом боевая часть может весить 8,33 кг. Снаряжаются такие боеприпасы стальными шариками, число которых достигает 1 600 штук, этого достаточно для поражения живой силы в радиусе 18 метров. Имеются также зажигательные версии. Максимальная дальность стрельбы - 8 500 метров".

"Сейчас такие средства поражения выпускаются не только в Китае, но и во многих других странах, поэтому характеристики могут немного отличаться", - также добавил он.


Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Китай
США
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