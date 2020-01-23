Таиландские «Оплоты» на параде

Пока одни армии максимально унифицируют своё вооружение, другие стремятся к разнообразию. Таиланд — типичный представитель стран второй группы, о чём ярко свидетельствует многообразие военной техники на параде в честь Дня Королевской армии Таиланда,состоявшемся в минувшие выходные.

На опубликованном ниже видео собрана нарезка кадров с украинской техникой, которая состоит на вооружении армии Таиланда. В частности, показаны БТР-3Е1 Королевской армии и Корпуса морской пехоты, а также танки «Оплот-Т».

Украинская бронетехника на параде в Таиланде