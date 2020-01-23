Войти
Военное обозрение

Транспортный вариант конвертоплана CMV-22B совершил первый полёт

119
0
0

Транспортный конвертоплан CMV-22B

Источник изображения: Boeing

Разработанный для замены устаревших палубных транспортных самолетов C-2A Greyhound транспортный вариант конвертоплана CMV-22B совершил свой первый полет. Об этом сообщает "NPlus1" со ссылкой на пресс-службу Boeing.

Согласно сообщению компании, разработанный Bell и Boeing на базе V-22 Osprey, транспортный конвертоплан CMV-22B 21 января 2020 года совершил первый полет. Летные испытания машины проводятся на аэродроме завода Bell в Амарилло в Техасе.

Подробности испытаний в сообщении не приводятся, однако известно, что они признаны успешными.

В настоящее время на авианосцах ВМС США, находящихся в море, для доставки ГСМ, запчастей и провизии используются транспортные самолеты C-2A Greyhound. Транспортник имеет в длину 17,3 метра, размах крыла 24,6 метра и высоту 4,8 метра. Максимальная взлетная масса составляет 27,2 тонны. Он рассчитан на перевозку до 26 пассажиров или грузов массой до 4,5 тонны. C-2A способен выполнять полеты на скорости 465 километров в час на расстояние до 2,4 тысячи километров. На вооружение ВМС США С-2А поступили в 1965 году.

Транспортный конвертоплан CMV-22B разрабатывается по заказу ВМС США и в перспективе должен заменить устаревшие палубные транспортные самолеты C-2A Greyhound. В 2019 году командование американского флота заказало поставку первых 39 транспортных конвертопланов.

Ведущие разработку нового конвертоплана компании Bell и Boeing о своей новой машине сильно не распространяются. На сегодняшний день известно, что конвертоплан получил конформные топливные баки увеличенного объема, расположенные по бокам фюзеляжа, чтобы увеличить дальность полета до 1,85 тысячи км. Кроме того, грузовой отсек изменен под размещение двигателя истребителя F-35C Lightning II. В грузовом отсеке C-2A эта силовая установка не помещается, что и стало одной из причин, по которым ВМС США заказали разработку CMV-22B.

Сообщается, что по планам ВМС США транспортные самолеты С-2A будут списываться в 2026-2028 году. Первые серийные конвертопланы CMV-22B должны поступить на флот уже в 2021 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35C
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
13.12.2019
В США разрабатывают транспортные конвертопланы CMV-22B Osprey для авианосцев
11.02.2015
Флот и морпехи – треть расходов Пентагона
11.06.2014
Передел в небе
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
08.12.2010
ВМС США столкнулись со сложностями транспортировки двигателей F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный