Транспортный вариант конвертоплана CMV-22B совершил первый полёт

Транспортный конвертоплан CMV-22B Источник изображения: Boeing

Разработанный для замены устаревших палубных транспортных самолетов C-2A Greyhound транспортный вариант конвертоплана CMV-22B совершил свой первый полет. Об этом сообщает "NPlus1" со ссылкой на пресс-службу Boeing.

Согласно сообщению компании, разработанный Bell и Boeing на базе V-22 Osprey, транспортный конвертоплан CMV-22B 21 января 2020 года совершил первый полет. Летные испытания машины проводятся на аэродроме завода Bell в Амарилло в Техасе.

Подробности испытаний в сообщении не приводятся, однако известно, что они признаны успешными.

В настоящее время на авианосцах ВМС США, находящихся в море, для доставки ГСМ, запчастей и провизии используются транспортные самолеты C-2A Greyhound. Транспортник имеет в длину 17,3 метра, размах крыла 24,6 метра и высоту 4,8 метра. Максимальная взлетная масса составляет 27,2 тонны. Он рассчитан на перевозку до 26 пассажиров или грузов массой до 4,5 тонны. C-2A способен выполнять полеты на скорости 465 километров в час на расстояние до 2,4 тысячи километров. На вооружение ВМС США С-2А поступили в 1965 году.

Транспортный конвертоплан CMV-22B разрабатывается по заказу ВМС США и в перспективе должен заменить устаревшие палубные транспортные самолеты C-2A Greyhound. В 2019 году командование американского флота заказало поставку первых 39 транспортных конвертопланов.

Ведущие разработку нового конвертоплана компании Bell и Boeing о своей новой машине сильно не распространяются. На сегодняшний день известно, что конвертоплан получил конформные топливные баки увеличенного объема, расположенные по бокам фюзеляжа, чтобы увеличить дальность полета до 1,85 тысячи км. Кроме того, грузовой отсек изменен под размещение двигателя истребителя F-35C Lightning II. В грузовом отсеке C-2A эта силовая установка не помещается, что и стало одной из причин, по которым ВМС США заказали разработку CMV-22B.

Сообщается, что по планам ВМС США транспортные самолеты С-2A будут списываться в 2026-2028 году. Первые серийные конвертопланы CMV-22B должны поступить на флот уже в 2021 году.