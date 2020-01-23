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Российская газета

Российские десантники оценили БМД-4М

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Источник изображения: rg.ru

На вооружение 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии поступила новая техника.


Как пишет "Красная звезда", речь, в частности, идет почти о четырех десятках боевых машин. В их число входят 31 единица БМД-4М и восемь БТР-МДМ "Ракушка".

Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной. Она имеет современные высокотехнологичные системы вооружения и способна выполнить задачу в любом месте и в любое время, сохранив жизни военнослужащих.

По его словам, новые машины позволят значительно улучшить боевые и огневые возможности подразделений.

"Это связано с тем, что по сравнению с БМД-2, которые стояли у нас на вооружении до этого, новая техника в разы лучше что в огневом плане, что в плане маневренности или вместимости, а также в плане запаса хода", - отметил Константин Шипов.

На вооружении БМД-4М имеется 100-миллиметровое орудие, с боекомплектом из 34 осколочно-фугасных снарядов и четырех управляемых ракет "Аркан", 30-миллиметровая автоматическая пушка с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровый пулемет. А вооруженный двумя пулеметами 13,2 тонный БТР-МДМ "Ракушка" с экипажем из двух человек способен перевозить 13 десантников.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
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