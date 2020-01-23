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ТАСС

Посол РФ заявил, что Москва и Минск готовы углублять сотрудничество в космической сфере

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Дмитрий Мезенцев убежден, что российско-белорусский опыт сотрудничества в космической сфере будет востребован партнерами по ЕАЭС и СНГ

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Российская Федерация и Белоруссия обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в космической сфере и реализации новых высокотехнологичных проектов. Об этом заявил ТАСС в среду посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Предложения с российской стороны о создании совместных производств, в том числе по программам дистанционного зондирования Земли, исследования дальнего космоса с опорой на наработанные в Белоруссии научно-производственный потенциал имеет огромное значение, обращенное в далекую перспективу", - отметил глава российской дипмиссии.

Мезенцев видит в этом "важнейший фактор, который подтверждает готовность слышать и учитывать опыт друг друга, опираться на него и брать у партнера самое лучшее". Посол РФ сказал, что в ходе состоявшегося визита в Минск генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина были достигнуты "договоренности с президентом Белоруссии по определению новых этапов реального углубления сотрудничества белорусских и российских партнеров". "Это один из примеров той интеграционной работы, масштаб и глубину которой мы сегодня осознаем и чувствуем", - заявил Мезенцев.

Посол РФ убежден, что российско-белорусский опыт сотрудничества в космической сфере будет обязательно востребован партнерами по Евразийскому экономическому союзу и СНГ. Как отметил Мезенцев, об этом шла речь в ходе состоявшегося в среду в Минске первого заседания Межгосударственного совета по космосу стран-участниц СНГ. "Убежден, что заседание Межгосударственного совета по космосу [стран СНГ] - это важнейшая страница отраслевого предметного и профессионального взаимодействия государств Содружества, которые считают такое сотрудничество выгодным для своих национальных экономик", - заявил посол РФ в Белоруссии.

Межгосударственный совет по космосу стран СНГ создан в целях координации деятельности в рамках реализации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в Казахстане. В первом заседании межгоссовета приняли участие руководители космических отраслей России, Белоруссии, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии. Совет возглавил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков.

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