Станция ГЛОНАСС появится в Анголе

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Совет Федерации ратифицировал российско-ангольское соглашение о сотрудничестве в изучении и использовании космического пространства в мирных целях.

Соглашение определяет условия обмена информацией и таможенных операций товаров спецназначения.

Документ предполагает развитие совместной деятельности стран в сферах исследований космического пространства и астрофизических исследований, материаловедения, космической медицины и биологии, связи, пилотируемых полетов и подготовки специалистов, а также спутниковой навигации, включая размещение радиотехнических станций ГЛОНАСС на территории Анголы.