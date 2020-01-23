Войти
Интерфакс-АВН

Станция ГЛОНАСС появится в Анголе

138
0
0
Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС ГЛОНАСС
Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС ГЛОНАСС.
Источник изображения: Фото: ipromash.ru

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Совет Федерации ратифицировал российско-ангольское соглашение о сотрудничестве в изучении и использовании космического пространства в мирных целях.

Соглашение определяет условия обмена информацией и таможенных операций товаров спецназначения.

Документ предполагает развитие совместной деятельности стран в сферах исследований космического пространства и астрофизических исследований, материаловедения, космической медицины и биологии, связи, пилотируемых полетов и подготовки специалистов, а также спутниковой навигации, включая размещение радиотехнических станций ГЛОНАСС на территории Анголы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
Медицина
Похожие новости
20.10.2017
"Суперамуниция" российского солдата (Gli Occhi Della Guerra, Италия)
15.08.2011
"Вертолеты России" представят на МАКС-2011 ряд новых машин
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
17.04.2007
На стенде "Рособоронэкспорта" на ярмарке "Ганновер Мессе-2007" будут представлены более 200 высокотехнологичных гражданских проектов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный