Войти
ТАСС

NASA опубликовало шорт-лист имен для ровера "Марс-2020"

119
0
0
Источник изображения: © Herbert Heinsche/Shutterstock/FOTODOM

Среди вариантов – выносливость, храбрость и гениальность

ТАСС, 22 января. Определился список из девяти имен, одно из которых станет официальным названием для пятого марсохода, который космическое агентство США отправит на Марс в этом году. Список опубликовала пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Мы очень гордимся тем, что наш призыв привлек внимание нескольких тысяч школьников и экспертов. Теперь дело за публикой: любой человек сможет отдать свой голос за понравившийся вариант имени", - рассказала Лори Глейз, глава планетологического отделения NASA.

В августе прошлого года стало известно, что имя этому аппарату выберут американские школьники, которые напишут сочинения на тему изучения Марса и отправят их в NASA. В общей сложности, как отметила Глейз, в первом этапе конкурса участвовали свыше 28 тысяч детей.

В середине января эксперты NASA подвели итоги первого этапа конкурса и опубликовали список из 155 полуфиналистов, только один из которых получит возможность присвоить роверу имя и поучаствовать в церемонии его запуска с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года.

В среду Глейз и ее коллеги огласили список из девяти финалистов. Итоги конкурса подведут в начале марта. Все имена, попавшие в шорт-лист, связаны с различными положительными качествами человека: стойкостью (Endurance), храбростью (Courage), выносливостью (Fortitude), гениальностью (Ingenuity), твердостью воли (Tenacity), потенциалом (Promise), настойчивостью (Perseverance), предвидением (Vision) и ясностью ума (Clarity).

Поиски марсианской жизни

О создании еще одного марсохода, пятого по счету, представители NASA объявили в декабре 2012 года. Он станет своеобразным наследником Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, получивший неофициальное имя "Марс-2020", будет выведен в космос в середине лета 2020 года. Он должен сесть в кратере Йезеро на экваторе Красной планеты в феврале 2021 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA будет практически полной копией Curiosity, что заметно сделало сборку ровера гораздо быстрее и дешевле (NASA оценивает его стоимость в $2,46 млрд.). Главной задачей "Марса-2020" будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка того, была ли жизнь на Марсе в прошлом, и поиски возможных следов жизни.

Для этого "Марс-2020" будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф" на его борту. Собранные таким образом минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Curiosity
РС-20
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
Похожие новости
15.01.2020
Ровер "Марс-2020" получит официальное имя в марте
14.11.2019
Американцы определились с местом, где следующий марсоход будет искать следы жизни
16.01.2019
"ЭкзоМарс-2020": в поисках жизни на Красной планете
29.11.2018
Русская посадка
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный