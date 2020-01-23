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Интерфакс-АВН

Ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове" пока не подсчитан - глава ОСК

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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Источник изображения: dw.com

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Подсчёт размеров ущерба от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" пока не завершён, результаты работы комиссии ожидаются ближе к концу января, сообщил "Интерфаксу" глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Нет ещё, договорились дождаться конца января", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались. СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил. В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который встал на ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14. По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил тогда "Интерфаксу" глава ОСК Рахманов. "Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал Рахманов.

16 декабря Рахманов сказал "Интерфаксу", что "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России. "Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал в декабре, что общий объем ущерба будет понятен к концу первого квартала 2020 года.

Авианосец должен вернуться в состав Северного флота России в 2022 году.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

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Адмирал Кузнецов
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пр. 1155
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