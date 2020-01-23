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Известия.ru

Вертолет Ка-52 единственный в мире получит широкополосную систему связи

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» станет единственным в мире вертолетом, который получит широкополосную систему связи. Об этом в среду, 22 января, сообщил генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

По его словам, в настоящее время ведутся разработки системы широкополосной связи для вертолетов, которая устанавливается на Ка-52 в качестве системы связи.

«Ка-52 является на сегодняшний день единственным вертолетом в мире, который оснащен системой передачи данных на больших скоростях», — цитирует Лаптаева ТАСС.

Лаптаев также рассказал, что системой заинтересовались иностранные партнеры и она уже устанавливается на машины, которые поставляются за рубеж.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула», сообщает телеканал «Звезда». Это двухместная машина, предназначенная для уничтожения небронированной и бронированной техники и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» является единственным современным ударным вертолетом, который построен по соосной схеме винтов. Ее плюсы заключаются в возможности не использовать рулевой винт, то есть не тратить на него мощность двигателя.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что в России построят сеть вертолетных площадок для эвакуации пострадавших с мест ДТП. Этот вопрос по поручению кабинета министров проработают профильные министерства.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-50
Ка-52
Компании
РТИ ОАО
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