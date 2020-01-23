The National Interest (США): российский подводный флот гибнет?

К началу 2030-х в составе российского флота может остаться всего двенадцать подлодок. Если Москве удастся построить все запланированные «Бореи» и «Ясени», то подводный флот будет состоять из 28 судов. Это половина нынешнего состава, подсчитал автор статьи в National Interest.

Подводный флот России - возможно, важнейший компонент ее ВМФ - вот-вот сократится. И, вероятно, довольно существенно.

В распоряжении ВМФ России находятся 62 подводные лодки самых разных классов. 55 - это военные суда, остальные - испытательные и исследовательские суда. Имеется десять атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами, 14 ударных атомных подводных лодок и 22 обычные ударные подводные лодки.

Большинство боевых подводных лодок произведены в 1980-х и 1990-х годах. "До сих пор остается немало старых судов советской эпохи, на которые возлагается наибольшее бремя, это как торпедные подводные лодки, так и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, - сообщил Иэйн Баллантайн (Iain Ballantyne), редактор специализированного журнала "Уоршипс интернешнл флит ревью" (Warships International Fleet Review) нашему изданию. - Вопрос о том, как долго еще такие старые суда можно отправлять в море, пока новые не поступят в эксплуатацию, является спорным".

"Ряд судов уже оказался под вопросом", - добавил Баллантайн, в частности, семь подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Дельта" (принятое в системе НАТО собирательное обозначение четырех типов советских стратегических атомных подводных лодок - прим. ред.). Всего трем российским атомным подводным лодкам - первые три экземпляра из запланированных десяти судов класса "Борей" - меньше 30 лет.

Только одной из ядерных подводных лодок с крылатыми ракетами - первая субмарина из десяти запланированных судов класса "Ясень" - меньше 24 лет.

Кроме того, лишь одной из ударных атомных подводных лодок - "Акуле" - меньше 20 лет. Восьми из обычных субмарин меньше 26 лет.

Подводная лодка редко бывает одновременно безопасна и экономична в эксплуатации, - не говоря уже о ее военной эффективности, - после 35 лет службы.

Иными словами, к концу 2020-х - началу 2030-х российский флот может утратить все существующие подлодки, за исключением 12. Если Москве удастся выпустить все планируемые "Бореи" и "Ясени", то весь подводный флот будет состоять всего из 28 судов, что составит половину ее нынешнего арсенала.

"Настанет время, когда значительная часть российского подводного арсенала - как в Северном флоте, так и в Тихоокеанском, то есть в наиболее важных военно-морских формированиях - перестанет функционировать, оставив огромные пробелы", - рассказал нам Баллантайн.

Проблема сокращения количества подводных лодок является общей для ведущих военно-морских сил мира. Подводные силы ВМС США также вскоре резко сократятся.

Кроме того, подводные лодки дорого стоят - и они не вечны. Ядерные реакторы изнашиваются. Ржавчина наносит ущерб. Военно-морским силам, купившим большое количество подводных лодок в конце холодной войны, приходится столкнуться с волной "отставок" субмарин, несовместимых с новой конструкцией.

В декабре 2016 года ВМС США объявили, что им необходимо 66 многоцелевых и подводных лодок с крылатыми ракетами для удовлетворения потребностей регионального командования. Однако в начале 2019 года у флота оказалась всего 51 многоцелевая подводная лодка плюс 14 атомных подводных лодок и четыре подводные лодки с крылатыми ракетами. И, по некоторым прогнозам, это количество будет только снижаться.

Десятки тридцатилетних ударных подводных лодок класса "Лос-Анджелес" вероятно выйдут из эксплуатации в ближайшие несколько лет в то время, как гораздо меньшее количество судов класса "Вирджиния" вводится в эксплуатацию. Таким образом подводный флот США к 2028 году в целом сведется к 42 многоцелевым подводным лодкам и приблизительно к десяти атомным. "В нынешней ситуации мы не можем строить корабли и поставлять их вовремя, чтобы заполнить образующийся пробел", - заявил вице-адмирал Билл Мерц (Bill Merz), заместитель командующего военно-морскими операциями.

И ВМС Великобритании за последние годы также столкнулся со значительным сокращением подводного арсенала, уменьшившегося вдвое всего до шести многоцелевых подводных лодок и четырех атомных.

"Подводные военно-морские силы остаются гордостью России и получили значительные инвестиции в новые суда и вооружение, как в новейшее, так и в основное, - то есть как в новые подводные лодки на ядерном топливе, так и в традиционные субмарины, - объяснил Баллантайн. - Это было нацелено на то, чтобы попытаться дать России максимальный потенциал проецирования власти и влияния, а также на укрепление стратегической противоракетной обороны и сбор разведданных".

Однако старение судов старых поколений все равно кардинально изменит структуру подводных сил России. "В конечном итоге бремя выполнения грандиозных планов [российского президента Владимира Путина] по сохранению статуса России как морской сверхдержавы, претендующей на глобальное присутствие под морскими водами, ляжет на намного меньшее количество современных, обладающих большим потенциалом подводных лодок", - рассказал Баллантайн.

Дэвид Экс (David Axe)