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ЦАМТО

Marshall Aerospace обеспечит обслуживание самолетов-заправщиков KC-130J ВВС Кувейта

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Самолет KC-130J
Самолет KC-130J, приписанный к отряду специального назначения целевой группы кризисного реагирования 352-й морской воздушной эскадрильи топливозаправщиков (SP-MAGTF), пролетает над Средиземным морем 15-го июня 2014-го года.
Источник изображения: strategypage.com

ЦАМТО, 22 января. Британская компания Marshall Aerospace and Defence Group (ADG) заключила долгосрочный контракт на обеспечение обслуживания парка самолетов-заправщиков KC-130J ВВС Кувейта.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт, о заключении которого было объявлено 6 января, был подписан от имени Управлением программ тактических авиаперевозок ВМС США (PMA-207). Стоимость соглашения и сроки его реализации не раскрываются.

Согласно информации Marshall ADG, компания будет проводить плановые проверки, техническое обслуживание, полную перекраску самолетов и выполнять специальные задачи по капитальному ремонту трех кувейтских KC-130J в течение 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2009 года Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Кувейту в рамках программы "Иностранные военные продажи" восьми многоцелевых транспортов-заправщиков KC-130J, а также поставке другого оборудования общей стоимостью 1,8 млрд. долл.

В мае 2010 года ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт стоимостью 245 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех многоцелевых транспортов-заправщиков KC-130J для ВВС Кувейта. Поставка этих самолетов была выполнена в 2014 году.

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Страны
Великобритания
Кувейт
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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