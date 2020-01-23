Матовников назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками

Ранее он занимал должность полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Александр Матовников, освобожденный от должности полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить <...> генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича - заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

Тем же указом генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший должность замглавкома Сухопутных войск, назначен советником министра обороны РФ. В 2014-2015 годах Ленцов возглавлял группу российских военнослужащих в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее другим указом новым полпредом президента РФ в СКФО был назначен экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка.