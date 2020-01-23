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Военное обозрение

Минобороны приняло решение о строительстве еще пяти танкеров проекта 23130

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Источник изображения: topwar.ru

Северный флот принял в свой состав средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130. Церемония торжественного подъема флага прошла во вторник в Североморске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Присутствующий на церемонии начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Епифанов сообщил, что в дальнейшем ВМФ получит еще пять танкеров данного проекта. Один из новых танкеров в 2024 году также войдет в состав Северного флота, куда будут поставлены остальные четыре судна и сроки их строительства Епифанов не сообщил.

Что касается перспектив данных судов, в 2019 году министром обороны РФ принято решение о строительстве еще пяти танкеров данного проекта. Этот танкер не специально для Северного флота, а для всего Военно-морского флота, все танкеры являются универсальными и многофункциональными, для всех флотов, они неограниченного района плавания, корпус сделан в ледовом исполнении

- заявил он журналистам.

Строительство среднего морского танкера-снабженца "Академик Пашин" велось с 26 апреля 2014 года согласно контракту с военным ведомством России. Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года. Дедвейт при максимальной загрузке около 9000 тонн. Длина наибольшая 130 метров, ширина наибольшая около 21 метра, осадка наибольшая около 7 метров. Максимальная скорость хода 16 узлов. Автономность 60 суток. Экипаж 24 человека. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.

Танкер проекта 23130 представляет собой однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Может без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы (продовольствие, шкиперское и техническое имущество) с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Судно названо в честь Валентина Михайловича Пашина, Героя России, выдающегося инженера-кораблестроителя, действительного члена Российской академии наук, многолетнего директора ФГУП "Крыловский государственный научный центр".

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Россия
Компании
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Проекты
СФ
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