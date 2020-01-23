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Деловая газета "Взгляд"

Посол Индии подтвердил выполнение военных контрактов с Россией

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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

Все основные контракты России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) подписаны и выполняются по графику, заявил в индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

"Мы полагаем, что все главные контракты подписаны и идут по плану в соответствии с графиком. Никаких больших трудностей для сотрудничества в сфере ВТС на этот год мы не видим", – передает РИА "Новости" слова посла.

Варма уточнил, что речь идет о таких контрактах, как о совместном производстве автоматов, о производстве вертолетов, на поставки фрегатов проекта 11356, а также ЗРК С-400.

"Все эти контракты продвигаются в соответствии с графиком", – подчеркнул посол.

Он добавил также, что никаких проблем с выполнением контракта на поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию нет.

"Этот контракт, как вы знаете, был подписан в октябре 2018 года. Он продвигается по плану. Мы не видим каких-либо трудностей для выполнения этого контракта, никаких проблем нет", – сказал Варма.

Отвечая на вопрос, в какой валюте осуществляются платежи по контракту, Варма заметил, что "все условия отражены в контракте, и они реализуются в соответствии с контрактом".

"Есть договоренности, прописанные в контракте. Мы не хотим вдаваться в подробности того, что сделано. Но между Россией и Индией нет никаких трудностей", – подчеркнул он.

На вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дополнительной закупки С-400, посол заявил, что "сначала надо выполнить этот контракт". "А потом мы посмотрим", – добавил собеседник агентства.

Напомним, 14 января глава международного отдела Минобороны Индии Сомнат Гош заявил, что не чувствует давления со стороны США в связи с сотрудничеством с Россией в оборонной сфере.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
1135 Буревестник
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