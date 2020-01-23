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ТАСС

Рогозин призвал страны СНГ к полномасштабному сотрудничеству в космической сфере

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Источник изображения: © Наталия Федосенко/ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что результатом такого взаимодействия должны стать знаковые крупные проекты и программы

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Страны СНГ имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества в космической сфере, результаты которого все больше влияют на обеспечение экономического роста. Об этом заявил в среду в Минске гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на первом заседании Межгосударственного совета по космосу стран СНГ.

"В странах СНГ есть необходимость к переходу от двустороннего сотрудничества к многостороннему формату. Результатом нашего сотрудничества должны стать знаковые крупные проекты и программы", - отметил глава Роскосмоса.

Рогозин считает, что в странах Содружества "потенциал сотрудничества в космической сфере гигантский, но до сих пор не до конца востребован". "В России есть понимание в необходимости дальнейшего движения в развитии космических технологий. Это пилотируемые и беспилотные полеты в космос, осуществление научных фундаментальных прикладных научных исследований, создание новых космических средств и технологий, зондирования земли", - сказал он.

Глава Роскосмоса считает, что для "стран СНГ вопросы навигации, связи и дистанционного зондирования Земли особенно важны, потому что вместе мы представляем собой страны с большой территорией". "Связать эти большие территории, обеспечить надежный контроль, безопасность можно только с помощью космических технологий", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Межгосударственный совет по космосу стран СНГ создан в целях координации деятельности в рамках реализации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в Казахстане. В первом заседании межгоссовета принимают участие руководители космических отраслей России, Белоруссии, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии, а также посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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