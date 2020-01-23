Российские инспекторы посетили немецкий военный объект

21 января 2020 года группа инспекторов из России посетила военный объект на территории Федеративной Республики Германии. В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в ходе проверки оценивалась информация, предоставляемая немецкой стороной. Министерство обороны РФ со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщало: «Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Германии». Данные по личному составу и основным системам вооружения были предоставлены во время брифинга, проведенного командованием Бундесвера.

Комиссия ознакомилась с объектом в месте его обычного расположения в мирное время. Инспектирование проводилось в течение одного дня и его целью стала проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники.

«Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности» был принят на 665-м пленарном заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ в Вене 30 ноября 2011 года. Он направлен на уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. По условиям этого соглашения 57-ю странами-участницами ОБСЕ, расположенными в Северной Америке, Европе и Центральной Азии, проводятся взаимные инспекции, делаются уведомления об учениях, предоставляется информация об основных системах вооружения и техники, о военных силах и планах в сфере военного бюджета и обороны. Разработан также механизм консультаций и сотрудничества в случае возникновения необычной военной деятельности, и в отношении опасных инцидентов военного характера. В соответствии с документом представители Вооруженных Сил проводят инспекции конкретных районов, посещают армейские формирования, и на месте производится оценка ранее предоставленных сведений.

На сегодняшний день, по мнению экспертов, Венский документ является самым эффективным механизмом контроля над обычными вооружениями.

Ирина Дронина