Группа Leonardo поставит РЛС RAT-31DL/M ВВС Индонезии

ЦАМТО, 22 января. Итальянская группа Leonardo подтвердила подписание с индонезийской компанией PT Len Industri (Persero) контракта на поставку радиолокационной станции RAT-31DL/M для ВВС Индонезии.

Как указано в заявлении компании от 21 января, ВВС Индонезии будут эксплуатировать твердотельную РЛС с фазированной антенной решеткой L-диапазона в целях укрепления противовоздушной обороны страны. Стоимость контракта и сроки поставки не раскрываются.

Leonardo сообщила, что PT Len Industri будет поставлять компоненты национального производства, обеспечит поддержку инфраструктуры и техническое обслуживание РЛС. В рамках данного контракта и будущих программ Leonardo и PT Len Industri планируют совместное производство РЛС в Индонезии.

На текущий момент более 50 систем типа RAT-31DL были проданы заказчикам из разных стран мира. Она является одним из основных средств обнаружения в системе ПВО НАТО и соответствует стандартам альянса. В частности, эти РЛС приобретены ВВС Италии, Германии и Австрии, а также одной из неназванных стран Северной Африки.

RAT-31DL/M представляет собой твердотельную трехкоординатную РЛС с фазированной антенной решеткой L-диапазона, предназначенную для применения в составе систем ПВО. Станция позволяет обнаруживать воздушные цели и ракетные угрозы, включая баллистические ракеты. Максимальная дальность обнаружения – 500 км, максимальная высота обнаружения – 29,5 км.