Войти
ЦАМТО

Группа Leonardo поставит РЛС RAT-31DL/M ВВС Индонезии

119
0
0
РЛС RAT-31DL/M
РЛС RAT-31DL/M.
Источник изображения: www.radartutorial.eu

ЦАМТО, 22 января. Итальянская группа Leonardo подтвердила подписание с индонезийской компанией PT Len Industri (Persero) контракта на поставку радиолокационной станции RAT-31DL/M для ВВС Индонезии.

Как указано в заявлении компании от 21 января, ВВС Индонезии будут эксплуатировать твердотельную РЛС с фазированной антенной решеткой L-диапазона в целях укрепления противовоздушной обороны страны. Стоимость контракта и сроки поставки не раскрываются.

Leonardo сообщила, что PT Len Industri будет поставлять компоненты национального производства, обеспечит поддержку инфраструктуры и техническое обслуживание РЛС. В рамках данного контракта и будущих программ Leonardo и PT Len Industri планируют совместное производство РЛС в Индонезии.

На текущий момент более 50 систем типа RAT-31DL были проданы заказчикам из разных стран мира. Она является одним из основных средств обнаружения в системе ПВО НАТО и соответствует стандартам альянса. В частности, эти РЛС приобретены ВВС Италии, Германии и Австрии, а также одной из неназванных стран Северной Африки.

RAT-31DL/M представляет собой твердотельную трехкоординатную РЛС с фазированной антенной решеткой L-диапазона, предназначенную для применения в составе систем ПВО. Станция позволяет обнаруживать воздушные цели и ракетные угрозы, включая баллистические ракеты. Максимальная дальность обнаружения – 500 км, максимальная высота обнаружения – 29,5 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Индонезия
Италия
Компании
Leonardo
Pindad
Проекты
NATO
Похожие новости
10.11.2016
«Рейнметалл» продемонстрировала средний танк «Мардер RI»
20.08.2014
Санкциями по своим
06.03.2014
«Алениа аэрмакки» завершила сборку первого истребителя EF-2000 «Тайфун» «Транша.3А» для ВВС Италии
26.06.2013
Отложены, сокращены или аннулированы
09.11.2012
Европейские офисы производителя Airbus обыскали по делу о взятках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный