Минобороны в 2019 году получило 18 тысяч комплектов экипировки «Ратник»

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Вооруженные силы России в 2019 году получили 18 тысяч комплектов боевой экипировки "Ратник", поставленных ЦНИИТочмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, входит в "Ростех"). Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

Согласно распространенному пресс-релизу, экипировка "Ратник" поставлялась в шести вариантах: базовый комплект, комплект командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины.

Оборонный заказ 2019 года выполнен полностью и в установленный срок: Сухопутные войска и ВДВ получили в общей сложности 18 тысяч комплектов боевой экипировки. Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения - такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищенность в боевых условиях

- заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток.

Согласно последним данным, представленным в сентябре прошлого года, экипировкой "Ратник" обеспечены 70% военнослужащих российской армии. Поставки экипировки в войска начались в 2015 году.