Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставлены на Иркутский авиазавод

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На Иркутский авиазавод, где идет сборка среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, доставлены первые двигатели ПД-14. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства "ОДК – Пермские моторы". Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации "Ростех"

- говорится в пресс-релизе, распространённом госкорпорацией.

Как уточняется, двигатели переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.

В "Ростехе" уточнили, что первый полет авиалайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14 состоится уже в этом году.

Согласно релизу "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК), ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.