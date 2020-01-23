Анонсирована демонстрация скрытой радиолокационной системы досмотра

АО «РТИ» разработала для мест массового скопления людей скрытую систему досмотра, работающую на субмиллиметровых волнах, новинку компания будет готова показать публике к форуму «Армия-2020», рассказал гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

"Наша система позволяет в силу скрытой установки и отсутствия барьерной среды сканировать проходящий поток. Эта система уникальна по конструкции, она содержит ряд антенн с передатчиками и приемниками. Система сканирует проходящий поток, и в толпе определяются и классифицируются потенциально опасные объекты: огнестрельное оружие, колюще- режущие предметы, взрывчатые отравляющие вещества", – передает ТАСС слова Лаптаева.

Он уточнил, что система использует радиолокационное излучение в терагерцевом диапозоне (длина волны меньше миллиметра).

"К форуму "Армия – 2020" (пройдет в конце августа) будем готовы показать работающую систему", – сказал он.

Он рассказал также, что "РТИ" в течение пяти лет разработает новые радиолокационные станции (РЛС), работающие в терагерцевом диапазоне и способные обнаруживать малые беспилотники.

"Терагерцевая технология будет преобразована в продукт в течение пяти лет. Такие РЛС будут способны обнаруживать малые беспилотники, работать в космосе", – сказал Лаптаев.

Он добавил, что субмиллиметровый локатор позволяет с недостижимой в других диапазонах точностью концентрировать луч на достаточно компактном объекте, определять его форму, материал, скорость и траекторию движения.

Дмитрий Зубарев