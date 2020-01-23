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Известия.ru

В России подготовят план модернизации радиолокационных станций СПРН

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Специалисты АО «РТИ» до конца 2020 года разработают проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом в среду, 22 января, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Павел Лаптаев.

«Мы ведем проект по построению логики модернизации существующих станций. Этот проект будет завершен в 2020 году, и мы перейдем к этапу опытно-конструкторской работы по формированию доказательной базы, формированию технических решений по модернизации каждой отдельной станции», — сказал Лаптаев.

Отмечается, что план модернизации для РЛС будет индивидуальным. Что касается отдельных аналоговых станций СПРН, построенных 15-20 лет назад, то их полностью переведут на цифровые технологии.

В частности, как пояснил Лаптаев, планируется использовать вычислительные мощности центра обработки данных, искусственного интеллекта и анализа Big Data.

3 октября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что страна поможет Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Он подчеркнул, что реализация подобного проекта кратно повысит обороноспособность КНР.

16 февраля 2019 года в Минобороны России заявили о завершении модернизации наземного сегмента предупреждения о ракетном нападении. В частности, были установлены три новые радиолокационные станции в Енисейске, Барнауле и Орске.

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