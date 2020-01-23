Экипажи Ту-142М3 отработали поиск подлодок противника

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота ВМФ России отработали задачи по сложным видам боевой подготовки. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона Владивостока российского Минобороны в среду, 22 января.

«Экипажами Ту-142МЗ были отработаны задачи по предназначению — поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения», — отметили в министерстве.

Кроме того, морские летчики выполнили вылеты на «максимальную продолжительность нахождения в воздухе». Они отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила 20 декабря 2019 года, что передала Тихоокеанскому флоту Ту-142М3 после ремонта.

В ОАК отметили, что проведение плановых ремонтов позволяет продлить сроки эксплуатации летательных аппаратов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Ту-142 – дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками возможного противника, создания и контроля противолодочных рубежей большой протяженности. Практическая дальность полета Ту-142 составляет 12 550 км, боевой радиус действия — 6 400 км.