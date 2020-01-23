ПРО московского направления надежно прикрывает столицу

Военные проводят работы по глубокой модернизации всей системы ПРО Москвы без ее снятия с боевого дежурства.

Об этом, как передает ТАСС, рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

«Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства», - уточнил он.

Генерал уточнил, что существующая система противоракетной обороны Москвы соответствует современным условиям и не устареет. В ближайшее время на боевое дежурство заступят новые ракеты ПРО. При обнаружении ракет противника, система предупреждения задает цели для ПРО на расстоянии в несколько тысяч километров. Длительность боевой работы составляет около десяти минут.

По его словам, скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек, а это более чем в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова.