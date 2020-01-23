Безопасную навигацию АПЛ обеспечивают ледоколы Приморья

Из-за сильных морозов в районе Вилючинска на Камчатке, где находится пункт базирования атомных подводных лодок, произошло накопление льда.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Приморского региона Минобороны РФ, ледоколы вспомогательного флота провели обколку льда и расчистили бухту.

Накопление льда и его уплотнение в бухте произошло в результате сильных морозов, продолжавшихся в течение недели, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавание подводных крейсеров. «Главная задача по обеспечению безопасной навигации в бухте поставлена патрульному ледоколу проекта 97П «Иван Сусанин», который провел обколку на площади около 10 кв км, где средняя толщина льда достигает около 80 см», - отметили в ведомстве.

Планируется, что для обеспечения безопасной навигации на Камчатке до конца зимнего периода ледоколам вспомогательного флота предстоит выполнить более 100 выходов.