Военнослужащие России будут защищены «по ратному»

18 тысяч комплектов боевой экипировки «Ратник» в шести вариантах: базовый, командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины, были поставлены Вооруженным силам России в прошлом году.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Ростеха».

Отмечается, что оборонный заказ 2019 года выполнен полностью и в установленный срок. Комплекты были отправлены в Сухопутные войска и ВДВ.

«Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения - такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищенность в боевых условиях», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Комплект боевой экипировки «Ратник» предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций.