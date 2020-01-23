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Газета.ru

Ограниченный ядерный удар: как ПРО защищает Москву

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В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Системы ПРО Москвы уничтожают цель меньше чем за минуту, заявил командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук. По его словам, несмотря на то что систему поставили на боевое дежурство еще 24 года назад, она до сих пор соответствует современным условиям и не устаревает, поскольку заложенные в нее конструкторские решения намного опередили время.

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете «Красная звезда» командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Он уточнил, что скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек - она больше чем в четыре раза быстрее пули автомата Калашникова.

«Противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях, расположенных вокруг Москвы", - отметил генерал-майор.

Факт запуска ракеты противника фиксирует космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. После этого баллистические цели сопровождают радиолокационные станции - второй наземный эшелон системы ПРО, размещенный вдоль российской границы.

Цели обнаруживаются в нескольких тысячах километров. В это время система ПРО выделяет боевые блоки из множества ложных целей и уточняет их траектории, отметил Грабчук. «Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», - подчеркнул он.

По его словам, система ПРО, предназначенная для обороны Москвы, способна перехватить несколько десятков ядерных боевых блоков, существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО.

Таким образом, система способна отразить ограниченный ядерный удар.

"Что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - заверил генерал-майор.

Грабчук также отметил, что существующая система ПРО Москвы соответствует современным условиям и не устареет. Он напомнил, что с момента принятия ее в эксплуатацию и постановки на боевое дежурство прошло уже 24 года. "Однако благодаря тому, что конструкторские решения, заложенные в систему при ее создании, намного опередили свое время, это и позволяет в настоящее время успешно расширять спектр решаемых задач и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника", - пояснил Грабчук.

Он обратил внимание, что за время эксплуатации системы было выполнено несколько этапов ее модернизации. В ближайшее время на боевое дежурство заступят новые ракеты ПРО, сообщил он. "Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", - сказал генерал-майор.

В настоящее время ведутся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО, но при этом ее не снимают с боевого дежурства.

"Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства", - пояснил он.

Соединение ПРО входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России. Это единственное в стране соединение, предназначенное для обороны столицы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства. Эта система была создана в рамках Договора по ПРО от 1972 года. Она состоит из командно-вычислительного пункта, радиолокационной станции "Дон-2Н", стартовых позиций с шахтными пусковыми установками противоракет, самих противоракет, системы передачи данных и связи.

В 2017 году американское издание The National Interest назвало Москву единственным в мире городом, защищенным от ядерного удара.

Журналисты отметили, что особая система ПРО А-135 определила первую позицию российской столицы в рейтинге защищенности мегаполисов, где ей уступил даже Вашингтон.

Разработка системы А-135 «Амур» велась с начала 1970-х годов. Ее финальные испытания состоялись в декабре 1989 года, а через год система была принята на вооружение. Она способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты противоракетами с ядерными боезарядами, работать в двух эшелонах (над атмосферой и в ней), разделять ложные и реальные цели, обладает широкоугольным сектором обзора пространства в вертикальной и азимутальной плоскостях.


Кристина Сизова

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